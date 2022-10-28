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الرياضي

جيرو مع «الديوك» في «المونديال» ضرورة فنية

جيرو مع «الديوك» في «المونديال» ضرورة فنية
28 أكتوبر 2022 10:36

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يرى كثير من المراقبين وخبراء كرة القدم، أنه يجب على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضم المهاجم أوليفييه جيرو لاعب ميلان الإيطالي، إلى القائمة الأخيرة التي ستشارك في «مونديال 2022»، والتي سيعلنها 9 نوفمبر المقبل. 

ومن بين هؤلاء الخبراء البرازيلي جونينيو المدير الرياضي السابق لنادي أوليمبيك ليون، واللاعب السابق بالفريق، إذ حرص في حديث له مع شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» على أن يؤكد ضرورة وجود جيرو في القائمة النهائية. 

وإذا كان ديشامب ضم هذا المهاجم ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب «الديوك» في التجمع الأخير للمنتخب خلال سبتمبر الماضي، فإن مسألة ضمه هذه المرة ليست مؤكدة، لأن المدير الفني ضمه وقتها، نظراً لإصابة كريم بنزيمة، بينما لا يعرف جيرو بعد، ما إذا كان في حسابات ديشامب هذه المرة من عدمه.
وقال جونينيو: لابد أن يحسم ديشامب هذه المسألة لمصلحة جيرو، لأن وجوده «ضرورة فنية». 

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وأضاف: ليس هناك أدنى تعارض بين وجود بنزيمة وجيرو معاً في المنتخب، بل على العكس سيكون أكثر فائدة للفريق، وعلى أية حال ما زالت أمام ديشامب «فسحة» من الوقت للاستقرار على خياراته الأخيرة، ومن حقه اصطحاب 26 لاعباً بدلاً من 23 في «المونديال»، ولكنه قد لا يفعل ذلك، وأي مدير فني له مطلق الحرية في الاختيار بين الرقمين، ولا أتخيل أبداً عدم وجود جيرو في القائمة، حتى لوكان هناك لاعبون أكثر شباباً في مركز رأس الحربة. 

وقال جونينيو: وجود جيرو سيكون مهماً بالنسبة لبنزيمة الخيار الأول لديشامب هو وكليان مبابي، ما لم يتعرض أي منهما لإصابة تمنعه من المشاركة، وسيكون جيرو مفيداً لو طبق ديشامب طريقة 4-4-2. 

واعترف جونينيو بأنه عند المفاضلة بين بنزيمة وجيرو، سوف يختار بالتأكيد بنزيمة، ولكن جيرو هو اللاعب الوحيد الذي يجعلك تطبق طريقة 4-4-2 على أفضل ما يكون، في حال الاستفادة من جناحين سريعين على جانبي الملعب. 

وأضاف: أعتقد أن بنزيمة من الذكاء، بحيث يمكنه الاستفادة من وجود جيرو إلى جواره.
يذكر أن أوليفييه جيرو يعيش أفضل أيامه مع ميلان، وسجل مؤخراً هدفاً في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، كما أحرز في الدوري الإيطالي «الكالشيو» 4 أهداف وصنع هدفين.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
فرنسا
جيرو
ديدييه ديشامب
كريم بنزيمة
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