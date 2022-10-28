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مجلس إدارة الرابطة يثمن مبادرات الأندية

مجلس إدارة الرابطة يثمن مبادرات الأندية
28 أكتوبر 2022 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، اجتماعه الدوري الثالث لموسم 2022-2023، وذلك صباح امس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير الإدارة التنفيذية، ومستجدات المشاريع، والمبادرات التي تنظمها الرابطة.
كما أشاد مجلس إدارة الرابطة بالمبادرات التي تحرص الأندية على إقامتها، لتعزيز الحضور الجماهيري، من حيث الخدمات، المرافق والفعاليات المصاحبة للمباريات، مؤكدا أهمية الاستمرارية والتطوير المستمر، لتقديم تجربة مميزة للمشجعين في يوم المباراة. 

رابطة المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
أندية دوري المحترفين
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