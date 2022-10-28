«شطرنج أبوظبي» يستعد لكأس رئيس الدولة واليوم الوطني



أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اجتماعه برئاسة حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس الإدارة واستهل الاجتماع بتقديم الشكر للطاقم الفني والإداري على جهودهم المبذولة خلال نشاط النادي في الربع الثالث من الموسم الرياضي 2022 وخص بالذكر اللجان العاملة في مهرجان أبوظبي الدولي الثامن والعشرون والذي تميز ببعض الأرقام القياسية عن المهرجانات الـ 27 السابقة من حيث عدد المشاركين والذي بلغ 1361 مشارك من 57 دولة مما جعله من أعلى المهرجان مشاركة على مستوى العالم لعام 2022 وتنظيم 11 فعالية ضمن المهرجان غطت جميع المستويات وكافة شرائح المجتمع والفئات السنية إضافة إلى ارتفاع معدل بطولة الأساتذة الفني عن البطولات السابقة.

ناقش الاجتماع العديد من الأمور التي تضمن الاستمرارية في تحقيق استراتيجية العمل التي تم تطبيقها بالنادي على الصعيدين الفني والإداري والتي تتناسب مع إستراتيجية وأهداف مجلس أبوظبي الرياضي كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الجهاز الفني حول آخر الاستعدادات لأنشطة النادي للربع الأخير من موسم عام 2022 ومنها المشاركة في بطولة الإمارات للشطرنج في كافة الفئات السنية وبطولة الإمارات للفرق الدوري العام 2022 وتنظيم بطولة اليوم الوطني الـ51 في 2 ديسمبر المقبل ضمن احتفالات الدولة في اليوم الوطني.

وأكد يوسف أحمد باصليب الأمين العام للنادي أن الاجتماع ناقش آخر الاستعدادات لتنظيم كأس رئيس الدولة للشطرنج والتي ستنطلق يوم 19 ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة على في دولة الإمارات، كما تم المصادقة على اتفاقية التفاهم التي أبرمت مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بشأن التعاون المشترك بين الجانبين لإدخال رياضة الشطرنج إلى المؤسسة وجميع المراكز التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.

أضاف أن مجلس الإدارة اتخذ قرارات من شأنها أن تسهم في تطور ونشر اللعبة بمدينة أبوظبي وذلك من خلال إقامة عدة شراكات مع عدة مدارس في مدينة أبوظبي لافتتاح مراكز تدريب للطلبة منها المدرسة الإيطالية الدولية والمدرسة الروسية والمدرسة الإسبانية.

وعلى هامش الاجتماع زار أعضاء مجلس الإدارة فرع النادي والذي تم افتتاحه مؤخراً في استاد زايد للكركيت واطلعوا على سير التدريب في الفرع والتقاط صورة تذكارية مع لاعبات النادي.