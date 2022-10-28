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صفقات جديدة لحسم «كوارث» دفاع «البارسا»

صفقات جديدة لحسم «كوارث» دفاع «البارسا»
28 أكتوبر 2022 11:15

أنور إبراهيم (القاهرة)


يتجه برشلونة الإسباني نحو إبرام صفقات جديدة خلال «الميركاتو الشتوي» القادم من أجل تسوية مشكلاته الدفاعية وفي وسط الملعب والتي تسببت في حدوث «كوارث» في المباريات الأخيرة للفريق، رغم إنه سبق له أن تعاقد في سوق الإنتقلات الصيفية الأخيرة مع نجوم سوبر في جميع الخطوط «المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح البرازيلي رافينيا في الهجوم والإيفواري فرانك كيسي في الوسط، والفرنسي جول كوندي والدانمركي أندرياس كريستينسن في قلب الدفاع»، لدرجة إنه أصبح سادس أكثرالأندية إنفاقاً على الصفقات في أوروبا. 

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وبعد الخروج من دور المجموعات بدوري الأبطال، استقرت إدارة النادي الكتالوني على ضرورة عقد صفقات جديدة، في ظل الإصابات التي لحقت ببعض نجوم الفريق خلال الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن ابتعاد الأوروجواياني رونالد أراوخو والدنماركي كريستينسن عن صفوف الفريق.
وكشفت صحيفة «سبورت» النقاب عن أن إدارة البارسا أعطت الضوء الأخضر لتشافي هيرنانديز المدير الفني من أجل الحصول على خدمات لاعبين على الأقل خلال «الميركاتو الشتوي» القادم. 

وقالت الصحيفة إن هذه الصفقات الجديدة تتركز على بعض المراكز في الفريق، إحداها إيجاد بديل سوبر لسيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب، والاسم المرشح هو روبين نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، أما المركز الثاني الذي يأمل برشلونة في تدعيمه، هو مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة أراوخو التي قد تطول إلى بدايات العام القادم، ونظراً لأن هيكتور بيليرين يتعرض كثيراً للإصابة، وحتى عندما يصبح سليما وفي الفورمة، فإنه لا يرقى إلى مستوى اللعب أساسياً في البارسا ولا يقنع تشافي. وبإيجاد حل لهذا المركز، يمكن لأراوخو عند عودته من الإصابة أن يلعب قلباً للدفاع إلى جوار الفرنسي جول كوندي، بدلاً من الاضطرار إلى إشراكه ظهيراً أيمن بصفة استثنائية.
وذكرت الصحيفة إن اسم الظهير البرتغالي ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد تردد أيضاً خياراً محتملاً، غير أن الحصول على خدماته ليس أمراً سهلاً لأن اليونايتد يجهز عقداً جديداً له. أما على مستوى خط الهجوم، فإن الصفقات الصيفية كانت كافية بضم قوتين ضاربتين «ليفاندوفسكي ورافينيا» إلى جانب الموجودين فعلاً مثل الفرنسي عثمان ديمبلي والإسبانيين فيران توريس وأنسو فاتي وجابي. 

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