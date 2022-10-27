«الفرسان» يستعيد نغمة الانتصارات العريضة في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

استعاد شباب الأهلي متصدر ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، نغمة الانتصارات العريضة بفوزه على ضيفه خورفكان 5-1 في الجولة السابعة، معوضاً تعادله السلبي الأول في الجولة الماضية أمام ملاحقه الجزيرة، والذي نجح بدوره في تحقيق الفوز أمام مضيفه عجمان 2-1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف «الفرسان» المتصدر بـ 19 نقطة.

شهدت الجولة السابعة، تراجع الوحدة إلى «المركز الثالث» بعدما تجمد رصيده في 13 نقطة بالخسارة أمام مضيفه الظفرة 1-3، وحافظ دبا على مركزه الرابع بالرصيد ذاته من النقاط بالفوز أمام بني ياس 2-1، وفي بقية المباريات، تفوق العين على النصر 4-3، وعمق اتحاد كلباء جراح الوصل «المتذيل» بالفوز 2-1، وتغلب الشارقة «الخامس» على ضيفه البطائح بنتيجة 4-0.

واحتفل «الفرسان» أمام ضيفه خورفكان 5-1، بالخماسية الرابعة في سجل انتصارات الفريق الست في الدوري، والتي استهلها بتغلبه على دبا والوحدة 5-0 في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، والظفرة 5-2 في الرابعة، قبل أن يتغلب على «النسور» 5-1 في الجولة السابعة، ويحتل شباب الأهلي بجانب صدارة ترتيب الدوري، صدارة الأقوى هجوماً برصيد 27 هدفاً، مقابل 4 استقبلتها شباكه كأقوى خط دفاع أيضاً.

وواصل الثنائي شيكنا دومبيا المهاجم المالي لشباب الأهلي، والإيفواري نيافا هيرمان مهاجم الجزيرة، «السباق الأفريقي» على صدارة ترتيب الهدافين، بعدما سجل الأول ثنائية في مباراة فريقه أمام خورفكان 5-1 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، بالتساوي مع نيافا الذي سجل هدف فريقه الأول في المباراة أمام عجمان 2-1.