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سيتي والحمرية يقصان شريط الجولة الثامنة لدوري الأولى

سيتي والحمرية يقصان شريط الجولة الثامنة لدوري الأولى
28 أكتوبر 2022 02:23

معتصم عبدالله (دبي)

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يقص فريقا سيتي والحمرية، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب الأخير مساء اليوم، شريط الجولة الثامنة لـ «دوري الدرجة الأولى»، والتي تتواصل السبت بإقامة ثلاث مباريات تجمع العروبة والتعاون، الرمس ومصفوت، فرسان هسبانيا ومسافي، وتختتم الأحد بمباريات الإمارات وبينونة، حتا والجزيرة الحمراء، جلف افي سي ودبا الحصن، والعربي والذيد، فيما يغيب الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر بداعي الراحة.
وستكون الفرصة مواتية أمام الحمرية «المتطور» لاعتلاء صدارة الترتيب «مؤقتاً»، مدفوعاً بنتائج الفريق الإيجابية في الجولات الثلاث الماضية والتي وضعته في المركز الثالث للترتيب العام برصيد 13 نقطة من 6 مباريات بالتساوي مع منافسه حتا، وبفارق نقطة عن الجزيرة الحمراء المتصدر بـ 14 نقطة من 7 مباريات.
ويتطلع الحمرية الذي يفقد جهود لاعب وسطه التونسي رائد دربالي لنحو شهر بعد إصابته بكسر في مباراة الجولة الماضية أمام فرسان هسبانيا 4-1، الاستفادة من ظروف منافسه سيتي صاحب المركز 14، برصيد 6 نقاط والذي فشل في تحقيق الفوز منذ انتصاره الوحيد في الجولة الثانية أمام جلف اف سي 1-0، مقابل التعادل في 3 مباريات آخرها أمام الفجيرة 1-1 في الجولة الثالثة.

دوري الأولى
دوري الدرجة الأولى
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