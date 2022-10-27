54 دولة في بطولة العالم للرماية البارالمبية بالعين

العين (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تحتضن إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين، في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف، خلال الفترة من 3 وحتى 17 نوفمبر، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وأكدت 54 دولة مشاركتها في منافسات البطولة يمثلها 540 رياضياً منهم 259 لاعباً ولاعبة 214 من الذكور و82 من الإناث، يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود وحكام متخصصون ومؤهلون من خارج الدولة ومن داخلها في تحكيم رياضة الرماية، يتنافسون في 41 مسابقة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، تتنوع بين المسدس ضغط هواء وناري والبندقية ضغط هواء وناري «سكتون» لمسافات وأوضاع مختلفة، إضافة رماية الشوزن، بينما البطولة تشهد للمرة الأولى إدراج منافسات رسمية معتمدة لرماية فئة المكفوفين.

وخصصت اللجنة الدولية 31 بطاقة تؤهل أصحابها من الرماة المتنافسين بمختلف المسابقات المدرجة للمشاركة مباشرة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024، الأمر الذي يرفع من أهمية البطولة وحرص الأبطال العالميين على المشاركة في منافساتها.

أكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن استضافة وتنظيم البطولة في إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل ثقة ومسؤولية من قبل الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بما تملكه الإمارة للخروج بتنظيم يليق بما تحقق من نجاحات في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية، ومنها خمس بطولات كأس عالم سابقة للرماية البارالمبية.

وأكد أن ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، هي ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الداعم الرئيسي لرياضة أصحاب الهمم، وذلك بتوفير كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة الذين لم يخيبوا التوقعات، والتي تؤكد أنهم يمتلكون قدرات كبيرة للسير على درب الإنجازات، ورفع راية الدولة على منصات التتويج.

وأشار إلى أن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتابع عن كثب ما يجري من خطوات لكافة اللجان للخروج بتنظيم يعبر عن قدرات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ويُظهر كوادرنا الوطنية التي تتمتع بخبرات وإمكانيات عالمية، وأعرب عن أمنياته في أن ينجح أبطالنا منتخب الدولة في تحقيق نتائج طيبة في منافسات البطولة، والحصول على بطاقات التأهيل للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وثمّن عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان الإماراتي وبنائه كركيزة أساسية للنهضة والتقدم وليشمل الاهتمام والرعاية فئات المجتمع الإماراتي بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأضاف: الحدث العالمي سوف يشهد منافسة بين أفضل رماة العالم، سعياً للفوز بإحدى بطاقات التأهيل الـ 31 التي خصصتها اللجنة الدولية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الأمر الذي ينبئ بانتظار بطولة كبيرة ومميزة، ونتمنى أن يكون لرماة الإمارات نتائج جيدة ويتأهل الجميع لدورة باريس، وذلك في ظل النتائج المتميزة التي حققها منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية في كافة المنافسات الدولية لتلك الرياضة.

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية سموّه للبطولة، والشكر للمسؤولين بالمجلس الشريك الاستراتيجي لمؤسسة زايد العليا وأمينه العام على التنسيق الدائم مع مؤسسة زايد لتنظيم واستضافة العديد من الأحداث الرياضية الهامة، موضحاً أن متابعة مجلس أبوظبي الرياضي توفر المناخ الملائم لدعم تطور الرياضة عند هذه الفئة، وتعمل على اتساع القاعدة الرياضية أصحاب الهمم.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتساهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها مؤسسة زايد ولاسيما الرياضية منها، وقال إن تلك المبادرة تأتي من منطلق الحس الوطني لتلك الجهات لدعم الرياضة بصفة عامة ورياضة أصحاب الهمم بالدولة.

من ناحيته، قال محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف: يرحب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية وأعضاء مجلس الإدارة باستضافة بطولة العالم للرماية لأصحاب الهمم 2022 من 3 نوفمبر حتى 18 نوفمبر، بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا ومجلس أبوظبي الرياضي. ونرحب بكل الدول المشاركة، مشيراً إلى أن رئيس النادي وجه إلى وضع جميع إمكانيات النادي تحت تصرف منظمي البطولة والمشاركين فيها لاستضافة هذا الحدث العالمي لإخراجه بالصورة التي تليق بدولة الإمارات.

وأضاف: ومع كل بطولة هناك تحديات جديدة، ولكن بفضل التعاون والتواصل والعمل الجاد قادرون علي تحقيق أفضل النتائج وإعلاء اسم الدولة لمواصلة ريادتها في الرماية بشكل خاص والرياضة بشكل عام، موضحاً أن علاقة نادي العين للفروسية والرماية الجولف مع مؤسسة زايد العليا تعود إلى عام 2016 وأن النادي يتطلع إلى توسيع تلك الشراكة وتنميتها عاماً بعد عام.

من ناحيته، نقل سهيل عبد الله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي إلى جميع المشاركين، وأشاد بجهود سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وما تقدمه مؤسسة زايد العليا لتلك الفئات من أفصل سبل الرعاية والتأهيل، وتوجه بالشكر إلى نادي العين للفروسية والرماية الجولف على جهوده في تنظيم واحتضان الفعاليات والمناسبات الرياضية، لاسيما لأصحاب الهمم، والترويج لأبوظبي وقدرتها على استضافة كافة الفعاليات، وأعرب عن تمنياته بنجاح البطولة، كما رحب بكافة الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.