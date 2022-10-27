«أدنوك» الشريك الاستراتيجي لمهرجان دلما التاريخي

مصطفى الديب (أبوظبي)



أعلن كل من نادي أبوظبي للرياضات البحرية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ترعى بموجبها شركة أدنوك مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي ينظمه النادي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 27 أكتوبر - 3 نوفمبر.

وتأتي اتفاقية الرعاية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به «أدنوك» لدعم الأحداث والفعاليات الرياضية والمجتمعية في الدولة.

على جانب آخر، انطلقت النسخة الخامسة من فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل منقطع النظير مع الفعاليات المصاحبة، كما انطلق أمس سباق التجديف التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ومن المقرر أن تختتم اليوم بجوائز تبلغ قيمتها 2.3 مليون درهم.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر إلى «أدنوك» على رعايتها للمهرجان، مؤكداً أنها واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية التي دائماً تدعم الأحداث والفعاليات الرياضية بمختلف أنشطتها في الدولة بصفة عامة، والرياضات البحرية بصفة خاصة.



وقال: «سعداء باتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع أدنوك من أجل دعم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً والذي يعد الأضخم في عالم السباقات البحرية التراثية على الإطلاق ليس في دولة الإمارات وحسب وإنما في المنطقة ككل، ونحن فخورون بكون أدنوك راع وشريك أساسي لنا في هذا الحدث الاستثنائي والذي من شأنه إنجاح المهرجان بالشكل اللائق استمراراً للنجاحات التي حققها النسخ الماضية».

من جانبه قال: عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك»: «يسرنا في»أدنوك«رعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الذي يجسد فعالية تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل وتاريخ الدولة الحافل بالمنجزات».

وأضاف: «انطلاقاً من دورها المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات التراثية والنهوض بها، تولي أدنوك اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الموروثات الوطنية للدولة وثقافتها وهويتها الحضارية، وتحرص على دعم الفعاليات التي تعرف الشباب بإرث الآباء والأجداد وتعزز فخرهم بتاريخ دولتهم وثقافة مجتمعهم، بما يشكل مصدر إلهام وتحفيز لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في استمرار مسيرة النمو والتطور التي تشهدها دولة الإمارات».



سالم الرميثي: فخر التراث



عبر سالم راشد الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن سعادته البالغة بالمشهد الرائع لافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، موجها الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر لكل ما يتعلق بالتراث الوطني الأصيل.

وقال: بكل تأكيد إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تعد السبب الرئيسي وراء مشهد الانطلاقة الرائع والمشاهد الرائعة خلال النسخ الأربع الماضية.

وعبر عن فخره بكون نادي أبوظبي للرياضات البحرية هو المنظم للحدث التراثي الكبير مؤكداً أن الجميع داخل النادي يبذل قصارى جهده من أجل المضي قدماً في مسيرة الإبداع من أجل تراث الوطن وإرث الآباء والأجداد.



عيسى المزروعي: شكرا القيادة الرشيدة



عبر عيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن فخره بالتواجد في مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، مشيداً بالمجهود الذي يبذله كل من نادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي.

ووجه الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للحدث والتي دوما ما تضاعف من قيمته.

وقال: يواصل مهرجان وسباق دلما التاريخي، إحياء تراثنا البحري، ويعزز روح الرياضات التقليدية العريقة لتسلط الضوء على الدور الثقافي الحيوي المرتبط بالبحر والمستمر في إبراز الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، للحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور بالعادات والممارسات والحِرف المتصلة بالهوية التراثية الإماراتية وأهمية تراث الجزر الإماراتية من خلال السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري إلى جانب سلسلة من سباقات تقليدية وحديثة، والعديد من الأنشطة الثقافية والتراثية المميزة في جزيرة دلما.



