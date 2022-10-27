إغلاق باب التسجيل في «دورة ألعاب السيدات»



دبي (الاتحاد)

يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتقام منافسات الدورة خلال الفترة من7 إلى 21 نوفمبر المقبل وتتضمن 10 ألعاب رياضية متنوعة هي البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة 7 نوفمبر في مركز دبي الدولي للبولينج، يليها سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومتر الذي يقام في مضمار ميدان 8 نوفمبر ويتضمن التنافس في فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، ويقام سباق الدراجات الهوائية 9 نوفمبر في مضمار ميدان للدراجات الهوائية ويتضمن التنافس ضمن فئتين هي فئة الهواة المواطنات 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة 30 كيلومتراً، وتقام بطولة البادل تنس خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر في نادي بادل بوينت ضمن فئتين فئة المواطنات والفئة المفتوحة، كما تقام بطولة الكروسفت يوم 12 نوفمبر في نادي لونا الرياضي للسيدات.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وكان مجلس دبي الرياضي قد نظم ورشة عمل فنية لمنسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، بحضور ممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، وتم خلالها شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في الدورة، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة.

كما أعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.