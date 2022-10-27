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الرياضي

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استراتيجية 2023

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استراتيجية 2023
27 أكتوبر 2022 20:00

 
دبي (الاتحاد)

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اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الدوري برئاسة ثاني جمعة بالرقاد على استراتيجية 2023 واستعدادات النادي لتنظيم بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة كأس العالم التي ستقام خلال الفترة من 10- 19 ديسمبر المقبل، كما اطلع على الخطط التطويرية في البنية التحتية لكافة المنشآت بالنادي وفق أحدث المواصفات.
وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي حققتها فرق النادي المختلفة في البطولات المحلية والدولية متطلعاً مواصلة مسيرة العطاء على الصعد كافة.
حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس وحسن المزروعي ومنى حماد ورئيسة الفلاسي أعضاء المجلس وماجد العصيمي المدير التنفيذي.
ووجه بالرقاد الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها الكبيرين لـ «أصحاب الهمم» والتي ظلت توجه بتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات، والتي ترفع دائماً شعار تمكين أصحاب الهمم ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.
كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم والاهتمام ومتابعة كل التفاصيل الخاصة، بدفع مسيرة أصحاب الهمم إلى الأمام من أجل تحقيق طموحاتهم في كافة المجالات.
وقال: إن بطولات فزاع باتت رقماً مهماً في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية، والتي رسخت دور النادي العالي وقدمت العديد من القصص الملهمة، وخصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة وبوابة التغيير للأفضل، من أجل أن يحقق أصحاب الهمم تطلعاتهم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.
وأضاف: نتطلع أن تحقق دولية فزاع لرفعات القوة كأس العالم كل الأهداف المنشودة لتعزيز النجاحات التي ظل تحققها النسخ المختلفة لهذا الحدث العالمي، وخصوصاً أن «فزاع» تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم.
 

دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
ثاني جمعة بالرقاد
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