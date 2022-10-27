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«يد الشارقة» إلى البحرين لمواجهة النجمة في السوبر

«يد الشارقة» إلى البحرين لمواجهة النجمة في السوبر
27 أكتوبر 2022 18:31


رضا سليم (دبي)

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تغادر بعثة فريق الشارقة البلاد، متجهة إلى البحرين، لخوض النسخة الخامسة من كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد يوم السبت، أمام النجمة بطل السوبر البحريني في نسخته الأخيرة، وتضم قائمة الفريق 20 لاعباً، هم: أحمد بدر ورحمة غالب وأحمد هلال ومحمد إسماعيل وفراس محمد وإبراهيم سعيد وخليفة سلطان وضاحي محمد وطارق حسن ومحمد عبدالله وأحمد عبدالله ومنتصر مبارك وسعود بلال وسيف الأنصاري وعبدالله عوض وهلال الضو وسعيد بن خالد، بالإضافة إلى الثلاثي مصباح الصانعي ومحمود فايز وزهير نايم، بجانب الجهاز الفني بقيادة سفيان حيواني ومعه بقية أعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي.
يذكر أن الشارقة شارك في النسخ الماضية في كأس السوبر الإماراتي البحريني، بحكم فوزه بكأس السوبر المحلي، وسبق أن فاز مرة واحدة بالكأس في نسختها الثالثة عندما تفوق على باربار البحريني، بينما فاز النجمة بـ 3 نسخ سابقة، ويطمح الشرقاوية في الفوز باللقب للمرة الثانية والعودة به على قلعة الملك.

الشارقة
البحرين
الإمارات
كأس السوبر الإماراتي البحريني
كرة اليد
النجمة
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