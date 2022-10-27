7000 لاعب من 100 دولة في شهر الجو جيتسو بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجو جيتسو اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة شهر الجو جيتسو في أبوظبي، والذي يتضمن النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، والنسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بتنظيم الاتحاد الدولي خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 8 نوفمبر المقبل بصالة جو جيتسو أرينا، حيث من المتوقع أن يشارك في البطولتين سبعة آلاف لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد مع شركائه الاستراتيجيين ورعاته من القطاعين العام والخاص في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، وسعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وخليل الصفار، مدير إدارة الإنتاج في شركة أبوظبي للإعلام، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في «بريمير موتورز».



وأكّد الظاهري أن أبوظبي ستكون محور اهتمام كل محبي الجو جيتسو في العالم خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً أنها مقبلة على استضافة أكبر بطولتين على أجندة الرياضة العالمية خلال عشرين يوماً ضمن شهر أبوظبي للجو جيتسو، وهو ما يؤكد مكانتها الراسخة كعاصمة عالمية للجو جيتسو، وامتلاكها لعوامل التفوق والقدرة على إبهار العالم.

وقال الظاهري: «تشكّل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لبطولة أبوظبي العالمية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لبطولة العالم أكبر ضمانة لنجاح البطولتين على كافة الأصعدة، لا سيما أن هذا الدعم هو الحافز الأهم والدافع الأكبر في مسيرة الاتحاد نحو استدامة التطور، وتصدر المشهد العالمي في برامج نشر اللعبة واكتشاف وصقل المواهب وصناعة الأبطال وتنظيم البطولات العالمية».

وتابع:«بطولة أبوظبي العالمية هي منتج إماراتي خالص وهدية الإمارات السنوية إلى أسرة الجو جيتسو العالمية وتقام هذا العام في الفترة من 11- 19 نوفمبر، وتستضيف أقوى المنافسات ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة، وترحب بخمسة آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. وتعد البطولة تجمعاً لأبرز نجوم الجو جيتسو المصنفين الأوائل في العالم، وحلماً لكل محب لهذه الرياضة النبيلة، ومنصة مستدامة لاستقطاب النخبة وتصدير الأبطال والمواهب وازدهار الرياضة».

وأوضح الظاهري أن أبوظبي جاهزة لاستقبال آلاف اللاعبين من كل أنحاء العالم، وأن كل المرافق في أتم الاستعداد من فنادق ومراكز للتدريب، ووسائل نقل، وصالة للمنافسات وفرق عمل محترفة تقوم على خدمتهم منذ وصولهم إلى أبوظبي وحتى مغادرتهم الدولة.

ونوّه نائب رئيس الاتحاد بالتحضيرات المكثفة للمنتخب الوطني المشارك في البطولات المقبلة برعاية حصرية من شركة مبادلة للاستثمار، وقال:«أبطالنا عازمون على تكرار لحظات الفرح التي عشناها خلال الأشهر الماضية، ونجاحهم في تحقيق إنجاز تاريخي في الألعاب العالمية في برمنجهام، وهدفهم الحفاظ على لقب بطولة العالم للعام الثالث على التوالي، ونلمس ذلك عبر اجتهادهم في التدريبات والتحضيرات بصحبة الجهاز الفني.

وتقدم خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو باسم الاتحاد الدولي، بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرعايتها الكريمة لبطولات العالم ومساهمتها في تطوير اللعبة حول العالم، حيث أصبحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية بمبادراتها وبطولاتها وبرامجها وقدراتها.

وقال: نشعر بالفخر حيال استضافة أبوظبي لبطولة العالم للجو جيتسو للعام الثالث على التوالي، بكل كفاءة واقتدار، وذلك بفضل ما تملكه من بنية رياضية متكاملة، ومرافق رياضية حديثة، والتجربة الفريدة التي توفرها لضيوفها وزوارها من وفود الدول واللاعبين والإداريين والسياح. ولقد حققت النسختان السابقتان من البطولة نجاحاً هائلاً، وقدمت أبوظبي نموذجاً يحتذى به في استضافة البطولات.

من ناحيته، أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن انعقاد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو للعام الرابع عشر على التوالي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دليل على المكانة العالمية التي تحظى بها أبوظبي كعاصمة استثنائية لهذه الرياضة.

ونوه بأن استضافة النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجو جيتسو تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، دليل على ريادة أبوظبي الاستثنائية في استضافة هذا المحفل العالمي الكبير.

وأشاد العواني بجهود اتحاد اللعبة في الارتقاء برياضة الجو جيتسو وتوسيع قاعدة الممارسين من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة، وهو ما ساهم في إبراز اسم الإمارات كمطور عالمي للعبة.