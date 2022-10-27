الإمارات تشارك في «ألعاب دولي السيارات»



دبي (الاتحاد)

تشارك الإمارات للمرة الأولى في مسابقة ألعاب الاتحاد الدولي للسيارات التي تقام في حلبة ريتشارد الشهيرة في مدينة مرسيليا الفرنسية والتي تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري ضمن 463 متسابقاً من 72 دولة، وهي النسخة الثانية منذ انطلاقتها التي بدأت في العام 2019 بإيطاليا، وتشتمل مسابقة الألعاب 16 تخصصاً وتعد هذه المسابقة واحدة من أكبر أحداث رياضة السيارات ضمن «أولمبياد رياضة السيارات» وهي فرصة مهمة للمتنافسين لتمثيل بلادهم وإظهار مواهبهم.

ويضم الفريق 5 متسابقين في فئة رياضة الكارتينج هم مريم الحوسني، حميد الكتبي، أحمد الحمادي وأحمد البوم، كما يشارك ضمن فئة الرياضات الإلكترونية سلطان خليفة ومدير الفريق حامد المزروعي.

وقال خالد أحمد بن سليَم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية:«هذه المشاركة خطوة أولية لتكوين وبناء فريق يمثل دولة الإمارات ويكون قادر على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة على المستوى الدولي في المستقبل ونحن فخورون بشبابنا المشاركين ونتمنى لهم كل التوفيق، وأشكر الهيئة العامة للرياضة وإدارة أبوظبي لرياضة السيارات وحلبة دبي أوتودروم وحلبة راس الخيمة على رعايتهم و دعمهم للفريق».

وعبر المتسابقون عن جاهزيتهم لتمثيل الإمارات بأفضل مستوى، تجسيداً للدور الرائد للدولة في رياضة السيارات بمختلف فئاتها، لا سيما والمسابقة كبيرة ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات وتضم نخبة دول العالم في هذه الرياضة، وأكد حميد الكتبي أن المشاركة للمرة الأولى بمثابة تحدٍ، مقدماً الشكر للجميع على الدعم الذي يجده فريق الإمارات لتمثيل الدولة.

وأكدت مريم الحوسني انها فخورة بالحصول على هذه الفرصة مؤكدة على جاهزيتها وقدرتها على تمثيل بلدها ووعدت ببذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل نتيجة وإنهاء المسابقة في الصدارة فيما عبر أحمد الحمادي عن سعادته بأن يكون ضمن فريق الإمارات الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة من خلال النسخة الثانية بفرنسا، مع التأكيد على الظهور بمستوى مميز.

وقال أحمد البوم:«التواجد في المسابقة شرف عظيم لتمثيل الفريق الإماراتي في مسابقة ألعاب الاتحاد الدولي للسيارات 2022، وهي بمثابة البداية الرائعة في طريق تحقيق أهدافه في رياضة السيارات».

وأشار سلطان خليفة إلى أن هدفه في هذه المسابقة بذل قصارى جهده وتقديم كل ما لديه خلال التصفيات، مؤكداً على أهمية عدم الاستسلام بغض النظر عما يحدث والعمل على إبقاء السيارة على المسار حتى خط النهاية.

