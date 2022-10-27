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فيريرا: «قمة الجاهزية» لتقديم مباراة تليق بـ «بطل الثنائية»

فيريرا: «قمة الجاهزية» لتقديم مباراة تليق بـ «بطل الثنائية»
27 أكتوبر 2022 17:39

 
معتز الشامي (العين)


أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، أن فريقه في قمة الجاهزية لتقديم مباراة قوية تليق ببطل الثنائية، الدوري والكأس، وشدد على أن وضعية الفريق الآن أفضل كثيراً، مقارنة بآخر مواجهة جمعته في الأهلي على الملعب نفسه، قبل 7 سنوات في العين، ووقتها خسر الزمالك 2-3.
وقال: بعد 7 سنوات الأمور تغيرت كثيراً إلى الأفضل في الزمالك بصورة جيدة بالنسبة لنا، هناك رؤية أفضل ولدينا فريق أفضل الآن.

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وتطرق فيريرا إلى تأثير غياب محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق، وقال: هو لاعب مهم جداً في الفريق، ومهم في مشوار الزمالك، لعب 37 مباراة تحت قيادتي، ويدرك قيمة الفريق، لذلك هو مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحاول الأداء بنفس القوة، وعدم التخلي عن التركيز الدفاعي، وإذا فاز الفريق سنهدي اللقب إلى الونش.
وتطرف مدرب الزمالك إلى دور الجماهير في المباريات الكبيرة، وقال: نستعد للمباراة مثل أي مباراة أخرى، وهدفنا الفوز فقط، وسعداء لأننا سنلعب أمام جماهير كبيرة ورائعة تزحف خلف الفريق في كل مكان، وبالتالي هدفنا أن نفوز لأن هذه المباريات والنهائيات «تُكسَب ولا تُلعَب».
وحول تأثر اللاعبين بالحضور الجماهيري الكبير، وجه المدرب السؤال إلى زيزو لاعب الفريق، وسأله مازحاً: هل كنت مرعوباً عند مواجهة الجمهور الكبير في لقاء الهلال السعودي قبل شهر ونصف شهر، هل ارتجفت من الجماهير؟
وأشار مدرب الزمالك إلى حزنه لعدم وجود أعداد كبيرة في مدرجات الدوري المصري، موضحاً أن الحضور الجماهيري الكبير مطلوب لتطور مستوى اللاعبين، موضحاً أن الأندية الكبيرة يجب أن تلعب بحضور سعة الملعب كاملاً.
وحول رأيه في سيناريو 2015 وما إذا كان سيتكرر، قال: كنا الأفضل في المباراة وتقدمنا بهدف، وحصلنا على ضربة جزاء وأهدرناها عن طريق كهربا، وكان لاعباً صغيراً وقتها، وأصر على تسديد الركلة الضائعة، إلا أن لاعبي الزمالك يعرفون جيداً أدوارهم.
وتطرق مدرب الزمالك إلى الصفقات التي أبرمها في الصيف، ومدى تأثيراً سلباً أو إيجاباً على الفريق، وقال: الزمالك بطل الدوري والكأس، وعندما نتعاقد مع لاعب جيد، يجب أن يكون أفضل من الموجودين، وإلا لن يشارك، وهو ما أوجد منافسة بين القدامى والجدد، ونجري التغيير الفني ببطء، ولا نتسرع، كما أننا لم نبرم إلا ما يحتاج إليه الفريق، في كثير من المرات يتم استقدام العديد من اللاعبين وهذا غير صحيح، لا يمكن ضم 40 لاعباً لفريق فائز بالدوري.
وأضاف: ومسألة المقارنة مع صفقات الأهلي، أنا لم أتابع ماذا أبرم الأهلي، ولكني أرى نفس اللاعبين الذين شاركوا الموسم الماضي مستمرين مع الأهلي، عموماً الزمالك الآن أقوى، ولكن هذا يجب إثباته في المباريات وليس بالكلام.

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