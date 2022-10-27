زيزو: لا أفكر في «الأرقام الفردية»



معتز الشامي (العين)



أكد أحمد زيزو لاعب الزمالك أنه وزملاءه اللاعبين لا يخشون اللعب في حضور جماهيري كبير، مشيراً إلى أن الفريق لم يهتز لمواجهة عدد كبير في مباراة الهلال السعودي قبل شهر ونصف الشهر تقريباً، موضحاً أن الحضور الجماهيري الضخم يزيد متعة مباريات كرة القدم.

وقال: سعداء بالوجود في دولة عربية صديقة وبين أشقائنا في الإمارات، ونلعب على بطولة حققناها منذ عامين، وهدفنا الفوز بها لأننا نخوضها بصفتنا بطل «ثنائية» الدوري والكأس، وعلينا أن نثبت تلك الأفضلية بالفوز بلقب ثالثة، لنحقق إنجازاً تاريخياً لم يسبقنا إليه أي جيل من أجيال الزمالك المتعاقبة.

وفيما يتعلق بأدائه المتميز والأرقام التي حققها بشكل فردي مع الفريق، مثل أفضل هداف وصانع لعب ولاعب في الدوري المصري، قال: لا أفكر في الأرقام الشخصية، ولكن في مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات ومحاولة مساعدة زملائي.

ونفى زيزو أن تكون أرقامه الشخصية المتميزة مع الزمالك سبباً في وضعه تحت الضغوط، وقال: طالما الفريق يفوز ويحصد البطولات ذلك أهم بكثير، كما أن ما حققته من أرقام فردية، جاء بمساعدة زملائي اللاعبين وليس لي بمفردي فقط.

وعن مواجهة الأهلي في نهائي آخر بعد أشهر قليلة، من نهائي كأس مصر الذي فاز به الزمالك، قال: كثير من الأشياء تغيرت في الفريقين، كما أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة كبيرة للغاية، في الوقت الذي لعب فيه لاعبو الزمالك موسمين متلاحمين، من دون الحصول على راحة كافية، وبشكل عام اللعب أمام فريق كبير مثل الأهلي، يجعلنا نواجهه بكامل تركيزنا في المباراة، ونحن على ثقة أن تلك النوعية من المواجهات تحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على التفاصيل الصغيرة خلال 90 دقيقة.