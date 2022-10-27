السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

زيزو: لا أفكر في «الأرقام الفردية»

زيزو: لا أفكر في «الأرقام الفردية»
27 أكتوبر 2022 17:36

 
معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يختبر الصدارة أمام «الزعيم» في «كلاسيكو21»
شباب الأهلي يتخطى العين إلى «الوصافة»


أكد أحمد زيزو لاعب الزمالك أنه وزملاءه اللاعبين لا يخشون اللعب في حضور جماهيري كبير، مشيراً إلى أن الفريق لم يهتز لمواجهة عدد كبير في مباراة الهلال السعودي قبل شهر ونصف الشهر تقريباً، موضحاً أن الحضور الجماهيري الضخم يزيد متعة مباريات كرة القدم.
وقال: سعداء بالوجود في دولة عربية صديقة وبين أشقائنا في الإمارات، ونلعب على بطولة حققناها منذ عامين، وهدفنا الفوز بها لأننا نخوضها بصفتنا بطل «ثنائية» الدوري والكأس، وعلينا أن نثبت تلك الأفضلية بالفوز بلقب ثالثة، لنحقق إنجازاً تاريخياً لم يسبقنا إليه أي جيل من أجيال الزمالك المتعاقبة.
وفيما يتعلق بأدائه المتميز والأرقام التي حققها بشكل فردي مع الفريق، مثل أفضل هداف وصانع لعب ولاعب في الدوري المصري، قال: لا أفكر في الأرقام الشخصية، ولكن في مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات ومحاولة مساعدة زملائي.
ونفى زيزو أن تكون أرقامه الشخصية المتميزة مع الزمالك سبباً في وضعه تحت الضغوط، وقال: طالما الفريق يفوز ويحصد البطولات ذلك أهم بكثير، كما أن ما حققته من أرقام فردية، جاء بمساعدة زملائي اللاعبين وليس لي بمفردي فقط.
وعن مواجهة الأهلي في نهائي آخر بعد أشهر قليلة، من نهائي كأس مصر الذي فاز به الزمالك، قال: كثير من الأشياء تغيرت في الفريقين، كما أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة كبيرة للغاية، في الوقت الذي لعب فيه لاعبو الزمالك موسمين متلاحمين، من دون الحصول على راحة كافية، وبشكل عام اللعب أمام فريق كبير مثل الأهلي، يجعلنا نواجهه بكامل تركيزنا في المباراة، ونحن على ثقة أن تلك النوعية من المواجهات تحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على التفاصيل الصغيرة خلال 90 دقيقة.

الإمارات
العين
استاد هزاع بن زايد
الزمالك
الأهلي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©