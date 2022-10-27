أيمن الرمادي: اللقاء خارج التوقعات



معتز الشامي (دبي)



أكد المصري أيمن الرمادي المحلل الفني لقنوات أبوظبي الرياضية، والمدرب السابق لعجمان، أن «السوبر» بين الزمالك والأهلي غداً «الجمعة»، لن يأتي سهلاً على الفريقين، بل تزيد صعوبته إلى حد بعيد، في ظل الضغوط التي يعاني منها كل منهما.

وقال: ليست هناك توقعات، لأن الضغوط والمعطيات التي تسبق المباراة، كبيرة للغاية، ولكن بشكل عام قدم الفريقان مستوى متوسطاً منذ بداية الموسم في الدوري المصري، حيث خاض كل منهما مباراتين، بالتأكيد مباريات الزمالك جاءت أمام فرق أصعب من تلك التي واجهها الأهلي، والأخير لم يكن مقنعاً بدرجة كبيرة، خصوصاً أمام أسوان، وإن كان يملك عناصر خطيرة، وقادرة على الحسم، ويمكنها أن تظهر بصورة أكبر، والأمر نفسه ينطبق على الزمالك، المطالب بالدفاع عن صورته بوصفه بطل «الثنائية»، التي ستضع اللاعبين أيضاً تحت الضغوط.

وعن قراءته للمدربين، قال: أعتقد أن البرتغالي فيريرا يتفوق من حيث أسلوب اللعب المتكامل، وسيطرته على الفريق، وتوظيفه للاعبين بشكل واضح، كما يجيد توزيعهم داخل الملعب، واختيار التشكيلة والتبديلات، وبعض تلك المميزات يفتقدها كولر الذي لم تظهر بصمته كاملة، وإن ظهر الفريق في بعض أوقات مبارياته الأخيرة بصورة جيدة، واستطاع أن يسيطر أمام المنافسين، ولكن الحكم الحقيقي والمحك الحقيقي سيكون في مواجهة السوبر أمام الزمالك الذي يعرف استقراراً فنياً أكثر من الأهلي الذي يقوده مدرب جديد.