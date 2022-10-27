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الشناوي: «دعوة للمتعة» بين «الكبيرين»

الشناوي: «دعوة للمتعة» بين «الكبيرين»
27 أكتوبر 2022 17:20

 

الشناوي: «دعوة للمتعة» بين «الكبيرين»

علي معالي (العين)

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وجه محمد الشناوي حارس الأهلي الدعوة إلى الجماهير للاستمتاع بالمباراة أمام الزمالك على كأس السوبر غداً «الجمعة»، وقال: الفريقان الأكبر في مصر وأفريقيا يلعبان معاً في العين، وعلى استاد هزاع بن زايد، وهي فرصة كبيرة، لأن تستمع الجماهير في المدرجات وأمام الشاشات، بما يتم تقديمه في الملعب.
وقال الشناوي: نشكر الإمارات على ما تقدمه، سواء من تهيئة الظروف، والاستقبال المثالي، ونشعر بالفعل أننا في وطننا الثاني مما نجده من حفاوة.
وأضاف: أوعد جمهورنا الكبير، بأن هذا الموسم سيكون مختلفاً ونخطط إلى عودة الألقاب والبطولات، وأتمنى ألا تنسى جماهيرنا أيضاً ما حققناه خلال السنوات الماضية من ألقاب محلية وقارية وعالمية، وفي الموسم الحالي سيكون لنا بصمة أخرى.
وقال الشناوي: ندرك أهمية وقوة المباراة، ومن يلازمه التوفيق والتركيز يتوج باللقب، والمهم أن نقدم مباراة تليق بالكرة المصرية واسمها، ولا توجد أي خلافات مطلقاً بين لاعبي الفريقين، ونحن أصدقاء في الملعب والمنتخب، وفي آخر مباراتين معاً كانت الأمور جيدة للغاية، وأي فريق في العالم من الممكن أن تحدث له «كبوة»، وهذه أمور طبيعية في عالم الكرة، وهدفنا العودة من العين بلقب السوبر، حتى تأتي بعده بطولات أخرى.

الإمارات
العين
استاد هزاع بن زايد
السوبر المصري
الأهلي
الزمالك
محمد الشناوي
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