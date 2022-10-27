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كولر: نحن أقوياء وثقتنا كبيرة

كولر: نحن أقوياء وثقتنا كبيرة
27 أكتوبر 2022 17:16

 
أبوظبي (العين)

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شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قوة فريقه، مؤكداً أن «الأحمر» نادٍ كبير، ولديه ثقة كبيرة في أنفسهم واختياراته للعناصر التي تشارك في المباراة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر غداً «الجمعة».
وقال: يوماً بعد الآخر نكسب ثقة جماهيرنا، ويرتقي الأداء، وهذا مؤشر إيجابي للغاية، ومن المهم أن يكسب الأهلي «القمة»، وأي مدرب في العالم يتمنى أن يلعب كرة جميلة ويحقق الانتصارات والألقاب، لكي نكسب ثقة جمهورنا العريض، وهو ما أخطط له مع مجموعة اللاعبين.
وأضاف: سعادتي كبيرة، خاصة أنني سألعب أمام جماهير غفيرة، وأمام منافس قوي يتقاسم معناً ومع الاتحاد قمة الدوري المحلي، وهو ما يؤكد أنها ستكون مواجهة بطابع خاص.
وعن عدم وجود ديانج في قائمة المباراة للإصابة، قال: إنه لاعب مهم بالفعل، ولكن أملك قائمة من اللاعبين التي يمكن من خلالها اختيار العناصر المناسبة للقاء.
وبشأن عدم إبرام صفقات كبيرة، قال: ما زلت أتعرف على فريقي، حيث وصلت لتولي المهمة في فترة قصيرة، وبالتالي وجدت عدم المجازفة باختيارات، ربما لا أحتاجها أو لا تخدم مصلحة الفريق في الوقت الراهن، وأكرر ما زلت في بداية المشوار، ولم نصل إلى المستوى الذي أريده.
وأضاف: لا يهمني من ألعب ضده، وأهتم بكل مباراة نخوضها مهما كان حجمها وقوتها والهدف منها.

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