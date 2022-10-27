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أبوظبي تستضيف قمة الملاكمة في وزن خفيف الثقيل

أبوظبي تستضيف قمة الملاكمة في وزن خفيف الثقيل
27 أكتوبر 2022 16:00


أبوظبي (الاتحاد)


تستقطب أبوظبي أنظار العالم لمتابعة المواجهة المرتقبة، المقرر إقامتها 5 نوفمبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بين ديمتري بيفول وجيلبرتو راميريز المعروف بـ «زوردو» على حزام رابطة الملاكمة العالمية لوزن خفيف الثقيل، وذلك في أول نزال تستضيفه على لقب لبطولة العالم للملاكمة، معززةً مكانتها عاصمة للرياضات القتالية.
ويشهد «نزال أبوظبي» تتويج ثلاثة أبطال للعالم ضمن أولى فعاليات «سلسلة الأبطال»، التي تأتي في إطار شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة «ماتش روم بوكسينج»، وتهدف إلى منح الجمهور من جميع أنحاء العالم فرصة حضور بطولات الملاكمة في الإمارة، وإتاحة المجال أمامهم لاكتشاف تجاربها السياحية والثقافية الملهمة.
وتحتضن الأمسية أيضاً أول نزال يُقام في منطقة الشرق الأوسط على حزام لبطولة العالم للملاكمة للسيدات، عندما تتحدى الأميركية جيسيكا مكاسكيل منافستها البريطانية شانتيل كاميرون لحسم لقب بطولة العالم لوزن خفيف السوبر، فيما يواجه البريطاني زيلفا باريت الطاجيكي شوكتجون راكيموف على اللقب الشاغر لوزن الريشة السوبر من الاتحاد الدولي للملاكمة.
ويعكس هذا الاهتمام الدولي مدى ازدهار الرياضات القتالية في الإمارة التي تستضيف أبرز نجوم ومنافسات الفنون القتالية المختلطة والمواي تاي والملاكمة والجو جيتسو، بالتزامن مع تألق نخبة من المواهب المحلية. ونظمت العاصمة، خلال السنوات الماضية، العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى بنجاح، مما دفع دانا وايت، رئيس منظمة «يو إف سي»، للتصريح بأنها أصبحت موطناً عالمياً للفنون القتالية.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي الفعاليات الجديدة التي تستضيفها أبوظبي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع رؤية الدائرة في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالمية للرياضات القتالية ومنصة أولى مفضلة لاستضافة بطولاتها، ليس فقط من ناحية استقطاب كبريات المنظمات والجهات المتخصصة في هذا المجال، وإنما أيضاً لجهة ما تشهده الرياضات القتالية ونزالاتها الحماسية من إقبال متزايد وشعبية واسعة من قبل جميع أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وتطلعاتهم في الاستمتاع بمباريات مليئة بالحيوية والحماس. ونحن سعداء بالمكانة التي تحظى بها عاصمتنا على أجندة الرياضات العالمية، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات العالمية المتنوعة، وهذا ما يعكسه تعاوننا مع «ماتش روم بوكسينج» لتنظيم هذه النزالات على ألقاب بطولة العالم للملاكمة امتداداً لإنجازاتنا في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية، بما يُسلط الضوء على ما تقدّمه أبوظبي من تجارب سياحية وترفيهية وثقافية استثنائية».
من جانبه، قال إيدي هيرن، رئيس مجلس إدارة «ماتش روم بوكسينج»: «يُجسد تنظيم هذا النزال المشوق والأبرز في العالم هذا العام، التزامنا بتعزيز حضور الملاكمة في الإمارة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تشاركنا رسالتنا، وتزودنا بكافة الإمكانيات لنجاحها. تنتظرنا أمسية مميزة، لكنها مجرد انطلاقة لاستضافة المزيد من بطولات الملاكمة في العاصمة».

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برنامج حافل

يصاحب نزالات «سلسة الأبطال» برنامج حافل بالعروض الخاصة في المدن والوجهات الترفيهية ومراكز التسوق والمطاعم في جزيرة ياس، إلى جانب العديد من الفعاليات والتجارب المستوحاة من الملاكمة اعتباراً من يوم 31 أكتوبر.

 



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