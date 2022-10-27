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لوبيز يقود «النسور» أمام «النواخذة»

لوبيز يقود «النسور» أمام «النواخذة»
27 أكتوبر 2022 15:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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عاد البرازيلي رامون لوبيز إلى التدريبات الجماعية لخورفكان، بعد تماثله للشفاء من الإصابة أمام الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأصبح جاهزاً للمشاركة أمام دبا، في الجولة القادمة من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتعتبر عودة لوبيز دعماً كبيراً لهجوم «النسور»، خاصة في ظل «العقم الهجومي» الذي عاني منه الفريق، خلال الجولات الماضية،
وغاب لوبيز عن لقاء عجمان وشباب الأهلي، ولم يسجل الفريق أي هدف خلالهما.
وبعودة لوبيز تكتمل «القوة الضاربة»، بوجود الأجانب الخمسة في التشكيلة الأساسية لـ «النسور» أمام «النواخذة».
من جانب آخر، يقود الصربي زارا دفاع خورفكان، حيث تعرض لإصابة بسيطة خرج على أثرها من لقاء شباب الأهلي، إلا أنها لن تؤثر على مشاركته. 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
دبا الفجيرة
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