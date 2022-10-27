«دبي لسباق الخيل» يحتفل بتدشين الموسم



دبي (الاتحاد)



نظم نادي دبي لسباق الخيل احتفالية، بمناسبة بدء موسم السباقات، بحضور عدد من الملاك والمدربين والفرسان والعاملين في مجال الفروسية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء الذي أقيم بمطعم دون أبروتش بفندق ميدان، اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين في النادي.

وتمنى اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، أن يكون الموسم الجديد متميزاً، وامتداداً للنجاحات في المواسم السابقة، وقال إن الإمارات تعتبر متقدمة للغاية في مجال سباقات السرعة، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وكذلك دعم أصحاب السمو الشيوخ الذين كان لهم دور كبير فيما وصلنا إليه اليوم.

ودعا العظب إلى المزيد من التعاون، وقال: الإدارة نسعى لخدمة جميع العاملين في هذا المجال من فرسان ومدربين وملاك وأبوابنا مفتوحة، وتعاوننا كمنظومة يساعدنا في تذليل ومعالجة كل التحديات التي قد تواجهنا.

وتحدث العظب عن أهمية مواكبة التغييرات والتطورات العالمية، حيث تشهد منطقة الخليج نهضة عالمية في مجال السباقات السريعة، مع تطور سباقات أشقاءنا في السعودية والبحرين وقطر، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لتستمر الإمارات في التقدم والسعي نحو الأفضل، وأن مكانة دبي في المنطقة والعالم تتطلب بذل الجهود، لكي نكون قدر التحدي وتكون سباقاتنا الأفضل والأحسن والأكثر تطوراً.

واختتم العظب حديثه متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الموسم الذي ينطلق الجمعة من مضمار العين، يليه حفل مضمار جبل علي يوم السبت ثم الشارقة يوم الأحد، بينما يدشن مضمار ميدان حفله الأول 4 نوفمبر.