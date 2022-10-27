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شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين «سوبر» الزمالك والأهلي

شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين «سوبر» الزمالك والأهلي
27 أكتوبر 2022 12:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي المعنية بتأمين السوبر المصري 2022، بين الزمالك والأهلي غداً «الجمعة»، على استاد هزاع بن زايد، استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين، مؤكدةً جاهزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة بتأمين فعاليات المباراة.
وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول استاد هزاع بن زايد، والالتزام بقائمة المواد الممنوعة، وأكدت على التشجيع الحضاري وبروح رياضية، والابتعاد عن التعصب داخل الملعب وخارجه، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات عناصر المرور، حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة.
وتشارك في تأمين البطولة فرق من مديرية شرطة منطقة العين وإدارات من شرطة أبوظبي تتمثل في إدارة مرور منطقة العين، والمهام الخاصة، والتفتيش الأمني k9، وطيران شرطة أبوظبي، والشرطة المجتمعية، والدوريات الخاصة، والعمليات، والأزمات والكوارث وشؤون مسرح الجريمة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالإضافة إلى عناصر «كلنا شرطة»، من أجل تأمين سلامة دخول الجماهير إلى الملاعب وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

 

الإمارات
شرطة أبوظبي
العين
استاد هزاع بن زايد
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الزمالك
الأهلي
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