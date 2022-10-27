«مضمار العين» يدشن موسم «السباقات 31»



عصام السيد (العين)



يدشن نادي العين للفروسية، في الساعة الخامسة مساء غد «الجمعة»، فعاليات الموسم الـ 31 لسباقات الخيل الإماراتية، بأول حفلات سباقاته والذي يتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي تتنافس فيه الخيول المهجنة الأصيلة، ويبلع إجمالي الجوائز 495 ألف درهم.

ويجتذب الشوط السابع والرئيسي، لمسافة السرعة، 1000 متر «شروط»، مشاركة 13 خيلاً، تبرز منها «سراج» بقيادة خالد البلوشي، و«آر بي سوبر ديوتي» بقيادة سيف البلوشي، كثنائي المدرب خليفة النيادي وكلاهما فائز بذات المسافة والمضمار الموسم الماضي، وينافسهم «ايه اف ثائر»، بإشراف إرنست اورتيل وقيادة بطل الفرسان تاج أوشيه، وهناك صاحب أعلى تصنيف في الشوط الجواد «لخريب» بإشراف أورتيل وقيادة مارسلينو رودريجيز، و«كينج مونلو» بإشراف جابر البيطار وقيادة اندرسون بايفا القادم من فرنسا، بالإضافة إلى «ول باي» بإشراف هلال العلوي وقيادة انطونيو فريزو.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة على كأس الوثبة ستاليونز للخيول المبتدئة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «بي اف مجيد»، بإشراف خليفة النيادي وقيادة عيسى البلوشي، و«ايه اف مشارك» بإشراف ارنست أورتيل وقيادة تاج أوشي.

ويقام الشوط الثاني وهو أيضاً لمسافة 1400 متر بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «مراد الوثبة» بإشراف المدرب جان دو روال وقيادة دين أونيل، و«ماهر» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة الفارس قيس البوسعيدي، والمتحدي العماني «مخلص» و«فؤاد الوثبة» بإشراف جي بيكوت.

ويقام سباق الخيول المهجنة في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، بمشاركة 5 خيول، يبرز منها ثلاثي المدرب سالم بن غدير، «انتولد سيكرت» بقيادة رويستون فرينش، و«ميلشوت» بقيادة زافير زياني، و«مناهير» بقيادة خوسيه سانتياغو، وهناك «رويال تتش» بإشراف بطل المدربين بوبات سيمار وقيادة بطل الفرسان أوشي.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وخصص لخيول الإنتاج المحلي، ويبرز فيه «ايه اف سليط» بإشراف ارنست اورتيل، و«إي اس سوداني» بإشراف ابوبكر داود، و«اف فولاد» بإشراف المدربة السودانية نسرين محجوب.

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، 13 من الخيول المبتدئة، أبرزها «مرافق الخالدية»، ويتوقع أن يقود التنافس «مسار»، بجانب كل من «جيم»، و«أجرد عذبه» و«اونلي واي ناو»، و«ايديلك الالهم».

ويتنافس في الشوط السادس المخصص للخيول العربية نخبة قوية تتنافس على مسافة 1800 متر «هانديكاب»، أبرزها بطل كلاسيكية أبوظبي الموسم الماضي «ايه اس جيزان»، وينافسه بقوة «متقدم» الفائز مرتين الموسم الماضي، و«ايه اف الباهر»، و«مشير الوثبة».



الترشيح

1- مشارك

2- مراد الوثبة

3- ميلشوت4- سوداني

5- مرافق الخالدية

6- متقدم

7- سوبر ديوتي