روني يشيد بجولة دي بي ورلد للجولف



دبي (الاتحاد)



أشاد واين روني أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، بجولة دي بي ورلد للجولف، ودورها في دعم الرياضة، مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

والتقط روني صوراً تذكارية مع كأس «هاري فاردون» التي يتوج بها بطل الموسم، و«صولجان» بطولة جولة دي بي ورلد، وذلك خلال وجودهما في مجلس دبي خلال الجولة الترويجية التي تقام حالياً لأكبر وأهم حدث في رياضة الجولف في العالم.

وكشف روني عن أنه من ممارسي رياضة الجولف أيضاً، وهو صديق للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المصنف الأول عالمياً للجولف ومتصدر ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، وقال: «لعبت الجولف مع ماكلروي مرات عدة عندما كان في مانشستر، كان من الواضح أنه بارع للغاية»

وأضاف النجم الإنجليزي الذي يحرص على زيارة دبي بشكل شبه دائم سنوياً رفقة عائلته: «حضرت هنا مرات عدة على مدار السنوات الماضية وأحب دبي للغاية، وهنا مكان يملك جميع المقومات للجولف خصوصاً الملاعب المذهلة».

روني «37 عاماً»، الذي يتولى حالياً مهمة تدريب دي سي يونايتد الإنجليزي، يملك سجلاً حافلاً بالألقاب خلال مسيرته، فقد تُوج بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وغيرها الكثير، إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الإنجليزي.