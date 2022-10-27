«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت رابطة المحترفين بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل محاضرة لمسؤولي حماية الطفل في الأندية المحترفة حول برنامج حماية الطفل وإجراءات الإبلاغ في مقر الرابطة في أبوظبي.

افتتحت المحاضرة بكلمة ترحيبية، ألقاها وليد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين أكد فيها على أهمية تطبيق التدابير الاستراتيجية اللازمة لتحقيق القدر الأقصى من حماية الأطفال، انطلاقاً من الأهمية التي توليها الحكومة الرشيدة للأطفال، وتماشياً مع القوانين التي سنتها لحمايتهم وتحفيزهم للإبداع والتفوق، ووفق التزام الرابطة بحماية اللاعبين الأطفال، حيث تضع سلامتهم ورفاهيتهم ضمن أعلى أولوياتها، وتؤمن بأن لكل لاعب الحق في الاستمتاع بلعب كرة القدم في بيئة آمنة ومناسبة.

واستعرض الرائد خالد الكعبي نائب مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، قانون حقوق الطفل «وديمة»، ودور اختصاصي حماية الطفل وإجراءات التعامل والإبلاغ.

يذكر أن رابطة المحترفين كانت من أولى الروابط في القارة الآسيوية التي طبقت برنامج حماية الطفل، وذلك من خلال التنسيق مع وحدة حماية الطفل في وزارة الداخلية، وبالعمل عن كثب مع أخصائيي حماية الطفل، ومع كل من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

حضر المحاضرة فاطمة حامد الراشدي رئيس قسم الوقاية والتوعية والإرشاد في مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وممثلو الأندية المحترفة.