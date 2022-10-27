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مزاد خيري في يوم البولو للسيدات

مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
27 أكتوبر 2022 11:15


دبي (الاتحاد)

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ينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية يوم البولو الخيري السنوي للسيدات يوم السبت حيث يشهد مباراتين بجانب إقامة المزاد العلني الخيري ويسبقه حفل توزيع الجوائز ويتخلل المهرجان عددا من الفقرات بينها البحث عن العملات الوردية والمسابقة الوردية المتمثلة في اختيار أجمل فستان نسائي.
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو أن استراتيجية نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لا تتوقف عند حد اقامة نشاط رياضي تنافسي على اعلى مستوى فحسب بل تمتد للنواحي الاجتماعية والإنسانية والخيرية والترفيهية والترويجية من منطلق الواجب المجتمعي ولذلك يعد اليوم الخيري للبولو السيدات أحد هذه الفعاليات السنوية التي تتميز بها خطة نشاط النادي التي تترجم استراتيجية رياضة الإمارات وسياسة وفلسفة العمل بمجموعة الحبتور.
وأشار إلى أن مجموعة الحبتور حريصة على التناغم مع سياسة وأهداف رياضة الإمارات بما يعود بالنفع والفائدة على كافة شرائح المجتمع مضيفا أن خطة نشاط النادي السنوية مرآة للأهداف التي تتضمنها استراتيجية النادي ومن ثم الاتحاد والتي تحتوي على مناشط عديدة ومتنوعة لكافة مناحي الحياة رياضية واجتماعية وإنسانية وترفيهية وتغطي جميع الأغمار والجنسيات.

كأس البولو
منتجع الحبتور للبولو
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