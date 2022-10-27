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أحمد بن محمد يترأس وفد الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

أحمد بن محمد يترأس وفد الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
27 أكتوبر 2022 10:19

 
دبي (الاتحاد) 
يترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد يوم غد الجمعة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة كما يعقد اجتماع المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية.
ويضم الوفد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وكل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، إلى جانب محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.
ويشهد الاجتماع الـ 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية العديد من الموضوعات المهمة على جدول الأعمال منها هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية، التقرير الختامي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودورات الألعاب الخليجية المقبلة.

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