الإنتر يقضي على أحلام برشلونة!

ميلانو (د ب أ)

قضى إنتر ميلان الإيطالي على آمال برشلونة الإسباني في الاستمرار ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما صعد لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه الكاسح 4-0 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، اليوم، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي توج باللقب 3 مرات، إلى 10 نقاط، معززا موقعه المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويلحق ببايرن ميونخ الألماني (المتصدر) برصيد 12 نقطة، في الأدوار الإقصائية للمسابقة.

وحجز بايرن مقعده في الدور المقبل للبطولة منذ الجولة الماضية، قبل لقائه مع مضيفه برشلونة، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في وقت لاحق اليوم، بنفس الجولة.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، افتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل لإنتر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف النجم البوسني إيدين دزيكو الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 42 و66 على التوالي.

وتكفل «البديل» البلجيكي روميلو لوكاكو بإحراز الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 87، بعد دقائق قليلة من نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

كان برشلونة يمني النفس بتعثر إنتر أمام فيكتوريا بلزن، الذي بقي في ذيل الترتيب بلا نقاط، من أجل الإبقاء على حظوظه في البقاء بالبطولة التي أحرز لقبها 5 مرات، لكنه ودع المسابقة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

وفي حال فوز برشلونة على بايرن اليوم، ثم على مضيفه فيكتوريا بلزن في الجولة المقبلة، مع خسارة إنتر أمام مضيفه بايرن في الجولة الأخيرة، سوف يتساوى الفريقان الإسباني والإيطالي في رصيد 10 نقاط، غير أن ورقة الترشح ستكون من نصيب إنتر، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على الفريق الكتالوني، والتي يتم الاحتكام إليها وفقا للائحة المسابقة، في حال تساوي أي فريقين في رصيد النقاط.

وكان إنتر تغلب 1-0 على برشلونة في إيطاليا، قبل أن يتعادلا 3-3 في ملعب «كامب نو» بإسبانيا.