ماراثون زايد يرسم لوحة الخير في أبوظبي 19 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

يعود ماراثون زايد الخيري، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة نسخة جديدة 19 نوفمبر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة التنظيمية للماراثون والهلال الأحمر الإماراتي.

دشن الماراثون الخيري نسخته الأولى عام 2001، وهو سباق يُقام كل سنة، ويشمل جميع فئات المجتمع، سبق وأقيم أيضاً في مدينة نيويورك ومصر، كما يُعتبر تكريماً للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان شغوفاً بالعمل الخيري، يُمثل الماراثون رؤية الإمارات في نشر الحب والسلام في العالم.

يُقام ماراثون زايد الخيري يوم السبت 19 نوفمبر، وسيبدأ السباق من فندق إرث أبوظبي (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً) وينتهي فيه، كما سيوفر للمتسابقين من جميع الأعمار فرصة المشاركة بمسافات تُناسب أعمارهم وصحتهم، في سباق المرح مع العائلة بمسافة 3 كم، وسباق المستوى المتوسط بمسافة 5 كم، وسباق المستوى المتقدم بمسافة 10 كم.

يمر المتسابقون في طريقهم على أكثر معالم المدينة شُهرةً وأغناها بالتراث، منها جامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة، أما عائدات السباق فسوف تعود إلى برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الذي يُنظمه الهلال الأحمر.

قال الفريق محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لماراثون زايد الخيري: «إنه لشرفٌ عظيم أن نُعلن عن عودة ماراثون زايد الخيري في نسخته الجديدة إلى أبوظبي تكريماً للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتُعتبر هذه الفعالية فرصةً رائعة لاجتماع العائلات والأصدقاء، وللتبرع لصالح قضيةٍ ذات أهمية كبرى، ولتكريم إرثِ وروحِ دولة الإمارات، وللاستمتاع أيضاً بالمشاركة في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. سوف يمُر المتسابقون بمعالم المدينة المذهلة، ولهذا فقد بذلنا قُصارى جهدنا لكي يكون السباق مفتوحاً ومرحباً بالجميع. وعلى الرغم من أن الجوائز ستُمنَح حسب الفئات العمرية، إلا أن جميع المشاركين سيكونون من الفائزين».

سيتحصّل جميع المشاركين على ميداليات خاصة وقمصان نظير مشاركتهم، كما توجد جوائز مالية يصل إجمالي قيمتها إلى مليون درهم.