الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بإسعاد الجماهير في «السوبر المصري»

أبوظبي (د ب أ)

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري والمتواجد حالياً في الإمارات، على حضور المران الأول لفريق كرة القدم مساء اليوم.

وتواجد الخطيب، الذي يستعد للسفر إلى فرنسا خلال الفترة القادمة لاستكمال رحلته العلاجية، في ملعب العين لحضور تدريب الفريق استعداداً لمباراة السوبر ضد المنافس التقليدي الزمالك، بعد غدٍ «الجمعة»، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وقام الخطيب، بمصافحة الجهاز والفني واللاعبين، وحثهم على بذل أقصى جهد وتقديم المستوى الذي يليق بقدراتهم، وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.

ويسعى الأهلي لإعادة البسمة لجماهيره بعد إخفاق الفريق في التتويج بلقب الدوري المحلي في الموسمين الماضيين.

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلاً للثنائية (الدوري وكأس مصر) في الموسم قبل الماضي (2020-2021، فيما يلعب الأهلي المباراة بعدما حل في وصافة كلتا المسابقتين.