مراد المصري (دبي)



واصل شباب الأهلي صحوته، منتزعاً الفوز على خورفكان بهدف، في «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة شهدت ظهور اسم جديد على قائمة الهدافين هو محمد جمعة بيليه.

وما زال «الفرسان» يبحث عن «هدّاف» هذا الموسم، ومن أصل 9 أهداف سجلها في 7 مباريات، فإن عمر خربين فقط من أحرز هدفين، فيما توزعت بقية الأهداف بين 6 لاعبين، هم يوسف جابر، محمد جمعة، يوري، دومبيا، إيجور جيسوس، ويحيى الغساني، ليكون الإجمالي 7 لاعبين.

ويدرك المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، أن «الجماعية» عنصر فعّال للغاية للوصول إلى الأهداف المطلوبة وحصد النقاط، إلا أن وجود مهاجم هداف من شأنه أن يترجم العديد من الفرص أمام المرمى، ويرفع الفاعلية إلى أهداف أكثر.