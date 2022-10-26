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الرياضي

رابطة المحترفين تعلن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»

رابطة المحترفين تعلن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»
26 أكتوبر 2022 17:55

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً، في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الوصل، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي العين المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق الشارقة على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف. 

دوري الخليج العربي
رابطة المحترفين
الجزيرة
الوصل
العين
الشارقة
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