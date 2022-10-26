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الرياضي

توم كروز «تميمة» منتخب «التانجو» للفوز بـ «المونديال»!

توم كروز «تميمة» منتخب «التانجو» للفوز بـ «المونديال»!
26 أكتوبر 2022 16:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


من يؤمن بالتفاؤل والتشاؤم، ويعتقد في «الخرافات والأوهام»، عليه أن يصدق هذا التقرير الذي نشرته صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، وقالت فيه إن كأس العالم 2022، لن تفلت هذه المرة من منتخب «التانجو» بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، تماماً مثلما حدث مع منتخب مارادونا في نسخة 1986 بالمكسيك، عندما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية.
وعددت الصحيفة أوجه الشبه الكثيرة بين ما حدث قبل «مونديال 86»، وما يحدث قبل مونديال قطر، ولكنها نوهت قبل عقد هذه المقارنة، إلى أن منتخب الأرجنتين يعتبر اليوم أقوى المنتخبات العالمية ودللت على ذلك بأنه لم يخسر على امتداد 35 مباراة، ليقترب بذلك من الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا «37مباراة» متتالية، ما يعني قدرة «الألبيسيلستي» على تحطيم رقم «الأزوري» إذا ما استمر على هذا الإيقاع من الانتصارات المتتالية.
وقالت الصحيفة إن المواطنين في الأرجنتين لديهم يقين بأن منتخب بلادهم سيفوز بكأس العالم، لتشابه ظروف مسيرته الحالية مع ظروف مسيرة منتخب مارادونا 86. 

وأول عنصر أشارت إليه الصحيفة هو التشابه الكبير بين مسيرة ليونيل ميسي ودييجو مارادونا، وفي عام 1984، أي قبل عامين من فوز مارادونا بالمونديال، غادر برشلونة إلى نابولي الإيطالي وكان «الكالشيو» وقتها دوري أبطال العالم، بحكم فوز إيطاليا ببطولة 1982. 

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وحدث لميسي الشيء نفسه حيث غادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في دوري أبطال العالم، بحكم فوز فرنسا ببطولة 2018.
وتابعت «أوليه» قائلة: الأرجنتين فازت بكأس العالم 86، بفضل النجم السينمائي العالمي توم كروز، وفيلمه «توب جن»، الذي تم إخراجه في عام، 1986 وكان يُعرض وقتها في دور السينما العالمية، وها هو الجزء الجديد من الفيلم يُعرض هذا العام 2022، مفارقة وضعتها الصحيفة في الاعتبار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نقطة مشتركة أخرى بين كأس العالم 86 و2022، تتعلق بتوقيت إقامة المباراة النهائية، فالنهائي في قطر تقرر يوم 18 ديسمبر المقبل في الساعة السادسة مساءً، أي الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأرجنتين، مثلما كان الحال في مونديال 86، عندما أقيم النهائي 12 ظهراً بتوقيت الأرجنتين.
ونقطة أخرى تدعم تكهنات الصحيفة الأرجنتينية «وكذب المنجمون ولو صدقوا»، وهي أن منتخب كندا لعب أول كأس عالم له عام 1986، وها هو يعود ليلعب في مونديال قطر، بعد 36 عاماً من الغياب.
كل هذه الحجج والمبررات للصحيفة الأرجنتينية، دفعت موقع جول العالمي للرد عليها بقوله: تلك التنبؤات والمصادفات شيء جميل، ولكن «أوليه» نسيت أو تناست أن الأرجنتين كانت بطلة العالم أيضاً في 1978، ولم يكن منتخب كندا موجوداً، ولم يكن فيلم «توم جن» لتوم كروز قد ظهر إلى النور، كما أن المباراة النهائية في مونديال 78 أقيمت في الثالثة عصراً بتوقيت بوينوس أيرس، وليس الثانية عشرة ظهراً. 

وأضاف الموقع: على أية حال المباراة النهائية لمونديال قطر ستقام يوم 18 ديسمبر القادم في الثانية عشرة ظهراً، وما علينا سوى الانتظار، لنرى ما إذا كانت ملابسات كأس العالم القادمة تكرار لمونديال مارادونا أم لا؟

كأس العالم 2022
مونديال 2022
الأرجنتين
مارادونا
ليونيل ميسي
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