40 مشاركاً في ورشة «تراخيص أندية الأولى»

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة المسابقات في مقر اتحاد الكرة بدبي ورشة عمل لترخيص الأندية، بمشاركة 40 إدارياً ومنسقاً عاماً يُمثلون أندية دوري الدرجة الأولى.

وتناولت ورشة العمل التي قدم محاورها عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في الاتحاد، إحصائيات عن دورة الترخيص للموسم 2022-2023، وبعض التعديلات التي طرأت على دورة الترخيص للموسم 2023-2024، والجدول الزمني المتعلق بهذه الدورة.

وتطرق الحديث خلال محاور الورشة إلى الإضافات الجديدة على جميع المعايير الخاصة بموسم 2023-2024، كما تم مناقشة مهام ومسؤوليات المنسق العام للنادي في تنفيذ وإدخال المتطلبات والمعايير المطلوبة.

واستعرضت أهم الملاحظات والأسئلة التي تقدمت بها الأندية، والتي تم طرحها للنقاش خلال ورشة العمل والرد عليها بشكل واضح وسلس، بما يخدم عملية فهم المتطلبات والمعايير المُعدلة وخطوات التنفيذ المتعلقة بها مرحلة بعد الأخرى.

ويأتي تنظيم هذه الورشة كأحد المتطلبات الرئيسة في برنامج تراخيص أندية الدرجة الأولى والتي يلزم حضورها من جميع الأندية المشاركة في المسابقة من أجل تهيئتها لإستكمال المتطلبات الأخرى ضمن الجدول الزمني المعد لهذه الغاية وصولاً إلى الهدف المنشود بتوفير أفضل المعايير التنظيمية والفنية والمالية للأندية في سعيها نحو التأهل والمشاركة في دوري المحترفين.