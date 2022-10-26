«العلاقات الإماراتية المصرية» في «ندوة السوبر»



معتز الشامي، علي معالي (العين)



تعقد في الساعة الرابعة عصر غد «الخميس»، ولمدة ساعتين، ندوة كأس السوبر المصري، والتي تتضمن 3 محاور أساسية، وهي العلاقات الإماراتية المصرية، ونبذ التعصب، والاستثمار الرياضي، على هامش «كلاسيكو» الزمالك والأهلي غداً، باستاد هزاع بن زايد في العين، والتي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وعلى صعيد استعدادات «القطبين» يؤدي الزمالك بطل الدوري والكأس، تدريباته على استاد هزاع بن زايد في الساعة السادسة والنصف مساء غد، تحت قيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وبدأ الزمالك الاستعداد للمواجهة المرتقبة منذ وصوله إلى العين، حيث خاض تدريباته على ملعب طحنون بن محمد، بمشاركة جميع اللاعبين، خاصة بعد التحاق المدافع حسام عبد المجيد، العائد من المنتخب الأوليمبي.

ويعمد فيريرا إلى عقد جلسات نظرية للاعبين في مقر الإقامة، لشرح العمليات الفنية، والتركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية داخل ملعب التدريبات، حيث يسعى الجهاز الفني لتأهيل العناصر القادرة على تعويض الغيابات، وتحديداً محمود الونش «قلب الدفاع» وإبراهيما نداي «الجناح الأيسر»، وبدأ فيريرا بتحضير وتجهيز «البديل».

وتعقد اللجنة المنظمة لكأس السوبر المؤتمرات الصحفية، حيث سيكون مؤتمر مدرب الزمالك في الساعة الثانية بعد الظهر، ويليه مؤتمر مدرب الأهلي في الساعة الثانية والنصف، باستاد هزاع بن زايد، بينما يؤدي الزمالك تدريبه على ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء، يليه الأهلي في الساعة الثامنة مساءً.

من جانبه، يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللمسات الأخيرة على تشكيلة وطريقة اللعب في المران الأخير غداً، وأدى «الأحمر» مراناً مغلقاً بالعين، من أجل توفير المزيد من التركيز، وظهر اللاعبون بحالة بدنية جيدة.

ويدرك كولر أهمية المباراة بالنسبة للفريق ومسيرته كذلك مع «المارد الأحمر»، لذلك حرص على دراسة كل كبيرة وصغيرة مع جهازه المعاون، لكي تصل بالشكل المناسب للاعبين أثناء خوض المباراة، وظهرت علامات الرضا والارتياح على وجه المدرب من خلال الاستقبال الجماهيري في مطار أبوظبي.

وتلقى الأهلي خطاباً رسمياً بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تنطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.