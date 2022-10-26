«الأولمبية» تبدأ تشكيل فرق عمل «الألعاب الخليجية» للشباب

دبي (الاتحاد)

تقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على جهود سموه لدعم مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية، والمقترحات الرامية لترسيخ ركائز قوية للرياضيين تقوم على التنافس الشريف وتطبيق أفضل الممارسات والقيم والأسس الرياضية النبيلة، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن تبنى سموه فكرة إطلاق أول محفل رياضي خليجي لشريحة الشباب في إطار منظم يُنمي قدراتهم ويجمعهم تحت هدف واحد يسعون إليه جميعاً وهو الوقوف على منصات التتويج.

ووجه المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بتشكيل الفريق التنفيذي للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، والتي تستضيفها دولة الإمارات، العام المقبل 2023، وذلك للبدء في وضع التصور العام لمتطلبات الدورة وإعداد وتجهيز كافة المتطلبات والجوانب الفنية والإدارية واللوجستية لتقديم نسخة استثنائية من الحدث تليق بحجم سمعة ومكانة الدولة وقدرتها التنظيمية لمختلف المحافل والاستحقاقات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة وكلّ من الأعضاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، واللواء (م) إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي خلال الاجتماع تقارير الدورات الرياضية لعام 2023 وتقارير الفعاليات والأحداث الرياضية والمجتمعية التي نظمتها اللجنة وشاركت فيها خلال المرحلة الماضية ومنها يوم المرأة الإماراتية، واليوم الأولمبي الذي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي وشارك فيها 2036 فرداً من جميع فئات المجتمع تحت شعار «الرياضة من أجل السلام».

كما استعرض الأعضاء تقرير مشاركة الوفد الرياضي لدولة الإمارات في فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي أغسطس الماضي، والتي حقق فيها الرياضيون 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم، مثمنين استقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم للرياضيين والاحتفاء بهم، حيث مثّل الاستقبال نقطة انطلاق جديدة بمعنويات عالية في مسيرة الرياضيين على الأصعدة كافة.

ووافق المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يُعقد غداً الخميس في مدينة الرياض ويسبق بيوم واحد الاجتماع الـ 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.