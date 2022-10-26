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أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس

أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
26 أكتوبر 2022 19:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


شهد مقر أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، مراسم توقيع عقد تنظيم بطولة ليلة الأبطال المقررة إقامتها في العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2023 المقبل.
مثّل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الدكتور رفائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومثّل الجهة المنظمة العقيد عبدالكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي والشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع وليد عبدالكريم، مدير عام الأكاديمية، وكبير المحاضرين، وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية كافة، ومسؤولو الأكاديمية.
وبموجب العقد المبرم بين الاتحاد الدولي ومقره في إسبانيا، وأكاديمية الاتحاد الدولي بدبي، أصبحت أكاديمية IFBB بدبي صاحبة حق امتياز تنظيم الحدث بالعاصمة أبوظبي الذي ينظم لأول مرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكد العقيد عبدالكريم محمد سعادته الكبيرة باستضافة العاصمة أبوظبي لبطولة ليلة الأبطال التي تعتبر من أكبر وأهم البطولات الكبرى في بناء الأجسام على مستوى العالم لما تشهده من مشاركة كبيرة لأفضل وأشهر أبطال العالم في بناء الأجسام. 

الإمارات
أبوظبي
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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