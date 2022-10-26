اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»



معتصم عبدالله (دبي)

يواكب اتحاد الطاولة، الاحتفالات الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على «العلاقات الإماراتية المصرية»، من خلال المشاركة المرتقبة لمنتخبي الشباب والناشئين في بطولة مصر الدولية المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي.

وتغادر اليوم بعثة منتخبي الشباب والناشئين إلى القاهرة، برئاسة حسن الزرعوني الأمين العام، بجانب المدربين شاو لي، وإسلام مطاوع، إضافة إلى 9 لاعبين ممثلين في محمد وعلي وعبدالله ويوسف الحواي «نادي النصر»، أحمد ومحمد سعيد، منصور عبدالله «الشارقة»، ناصر المري، وراشد سعيد «ّالوصل».

ويشارك في بطولة مصر الدولية التي تقام على مجمع الصالات المغطاة في «ستاد القاهرة الدولي»، 22 دولة بإجمالي 358 لاعباً، من دول ألمانيا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، الهند، السعودية، الإمارات، الأردن، الكويت، البحرين، لبنان، قطر، سوريا، كازاخستان، باكستان، بورتوريكو، نيجيريا، الكاميرون، كينيا، ليبيا، تونس، مصر.

وعبر حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد ورئيس البعثة، عن سعادته بتزامن المشاركة المرتقبة لمنتخبي الشباب والناشئين في «دولية مصر»، مع الاحتفالات الرسمية بمرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال: «تربطنا على الصعيد الرياضي، وفي لعبة كرة الطاولة تحديداً، علاقات قوية وراسخة مع الاتحاد المصري، من خلال المشاركات المتبادلة والمستمرة على مدار سنوات، وسعداء بأن نكون جزءاً من البطولة الدولية في العاصمة القاهرة».

ولفت إلى أن المعسكر الإعدادي للمنتخبات الوطنية قبل انطلاق الموسم الحالي 2022- 2023، كان قد أقيم في مصر عطفاً على العلاقات المميزة بين الاتحادين الشقيقين، وأضاف «هدفنا من المشاركة التواجد المستمر في المحافل الدولية، والمزيد من الاحتكاك للاعبين الشباب والناشئين، بجانب تحسين تصنيف أبزر لاعبي منتخبنا من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت في المشاركات السابقة».

وتابع الزرعوني: «خوض بطولة مصر الدولية تتسق وخطط اتحاد اللعبة بالتركيز على المشاركات الدولية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، بما يعزز تواجد وحضور لاعبي منتخباتنا الوطنية ويسهم في رفع التصنيف الدولي للاعبين»، لافتاً الى النتائج الإيجابية في المشاركات السابقة للاعب يوسف الحواي بعد حصده فضية بطولة تونس الدولية، والميدالية البرونزية في منافسة «فئة الأشبال تحت 11 عاماً» لبطولة جورجيا الدولية لكرة الطاولة والتي أقيمت سبتمبر الماضي.