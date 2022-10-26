رينارد حزين لاستبعاد القرني من معسكر «الأخضر»

الرياض (أ ف ب)

طمأن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد جماهير المنتخب السعودي لكرة القدم، حول جاهزية لاعبيه المصابين قبل أقل من شهر على المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، معبّراً عن دعمه للحارس فوز القرني الذي ترك معسكر «الصقور الخضر» بسبب إصابة في ركبته.

وقال رينارد «الثلاثاء» في مقطع فيديو على حساب المنتخب السعودي في «تويتر»: «لدينا أخبار جيدة عن اللاعبين المصابين والذين لم يتدربوا مع الفريق.. عاد سالم الدوسري أمس للمشاركة في التدريبات، إلى جانب سلمان الفرج منذ الأسبوع الماضي، وعاد سامي النجعي أيضاً وعبدالله مادو، هذه أخبار جيدة بالنسبة لنا».

أردف رينارد (54 عاماً)، الذي يشرف على السعودية منذ 2019: «ما زلنا ننتظر أخباراً جيدة خلال الأيام المقبلة عن اللاعبين الذين يواصلون برامجهم التأهيلية».

وكانت السعودية تغلبت على مقدونيا الشمالية 1-0 السبت في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من برنامجها الإعدادي للمونديال، بهدف العائد من الإصابة صالح الشهري.

شرح رينارد وضع مصابيه: «آمل في ان يكون ياسر الشهراني وسلطان الغنام وناصر الدوسري وأحمد شراحيلي قادرين على العودة للتدريبات، خلال أسبوع أو على الأكثر عشرة أيام».

تابع المدرب الذي قاد منتخبي زامبيا وساحل العاج إلى لقب كأس أمم أفريقيا في 2012 و2015: «يخضع سلطان الغنام وناصر الدوسري لبرنامج تأهيلي في مركز سبيتار بالدوحة، ونتمنى أن نراهم في أقرب وقت».

وعبّر رينارد عن حزنه لإصابة حارس نادي الشباب فواز القرني، وقال: «للأسف الشديد لدينا خبر وحيد سيئ هو مغادرة فواز القرني لمعسكر المنتخب، لأن الإصابة منعته من الاستمرار معنا، قلوبنا معه لأنه عنصر مهم وسيبقى جزءاً من هذه المجموعة».

وكان رينارد خاض لقاء مقدونيا الشمالية بتشكيلتين، الأولى لستين دقيقة والثانية في آخر نصف ساعة.

تطرّق للمباراة التالية ضد ألبانيا الأربعاء، وقال: «ستكون بنفس الطريقة لكن بتشكيلة معكوسة، من المهم راهناً أن نهتم بلياقتنا وعدم حدوث أية إصابات».

ويخوض «الأخضر» في معسكره ثلاث مباريات إضافية ضد هندوراس (30 أكتوبر) وآيسلندا (6 نوفمبر) وبنما (10 نوفمبر).

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.