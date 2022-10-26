مهرجان دلما.. عراقة الماضي تصافح الحاضر

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق غداً «الخميس» فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويستمر حتى الثالث من الشهر المقبل بجزيرة دلما التاريخية.

وتنطلق الفعاليات في القرية التراثية التي تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، وتضم العديد من الفعاليات والألعاب التراثية والحديثة التي تعنى بجميع أفراد العائلة، ويتضمن المهرجان 21 فعالية مختلفة تجمع بين الرياضية والمجتمعية، وتم تخصيص 336 ألف درهم جوائز للجماهير التي سوف تشارك في المسابقات بمختلف أنواعها.

ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً هو السباق الأهم والأساسي في المهرجان، وتبلغ قيمة جوائزه 25 مليون درهم، كما أنه السباق الأطول والأكبر على مدار تاريخ السباقات التراثية، حيث تبلغ مسافة التسابق أكثر من 125 كلم.

ويشارك في السباق 2500 بحار من مختلف أنحاء الدولة بواقع 115 محملاً شراعياً حسب إحصائيات نادي أبوظبي للرياضات البحرية بعد إغلاق باب التسجيل، كما يتضمن المهرجان مجموعة من السباقات والفعاليات الكبرى، أبرزها سباق دلما للتجديف التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع اللجنة العليا للمهرجان ويقام على مدار اليوم وغداً.

وتقام غداً الأشواط التأهيلية لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، حيث ينطلق السباق التأهيلي بأربعة أشواط تحمل أسماء هيرات دلما: حالة دلما، وأم العنبر، وحد بوصفير، وبوجفير، بمشاركة 629 بحاراً موزعين على 37 قارباً بواقع 17 بحاراً مع السكوني لكل قارب، ويتأهل الفائزان الأول والثاني من كل شوط، بالإضافة إلى فائزين يختاران بالقرعة من الأربعة الذين حققوا المركز الثالث، للانضمام إلى المتأهلين في الشوط الخامس الختامي، الذي يحمل اسم «حصباة دلما» الذي تجرى منافساته غداً.

ويعد سباق دلما للتجديف التراثي واحداً من أهم الفعاليات التي تدخل ضمن أجندة المهرجان، لاسيما وأن مجموع جوائزه المالية يبلغ 2.3 مليون درهم، ويحصل بطله على 130 ألف درهم والوصيف على مائة ألف والثالث على 80 ألفاً، فيما يتم توزيع باقي المبلغ على المشاركين، كما تعد بطولة صيد الكنعد أحد أهم مسابقات الحدث الكبير والتي تنظمها اللجنة العليا للمهرجان، وتفتح البطولة أبوابها للهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات في الدولة ويبلغ مجموع جوائزها 510 آلاف درهم، يتم توزيعها على فئات الرجال والنساء.

من جانبه، وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التحية للقيادة الرشيدة للدولة على رعايتها ودعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات التي تخص تراث الآباء والأجداد.

وقال: إن مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس مفخرة وعيد لأهل التراث البحري الأصيل، مشيراً إلى أن المهرجان هو الأهم الذي يعنى بكل ما يخص السباقات والفعاليات البحرية، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية يقدم كل غال ويبذل كل ما في وسعه من أجل خروج الحدث بالصورة التي اعتاد عليها الجميع في النسخ الأربع الماضية.



وأضاف: بكل تأكيد، إن رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعد أحد أهم عوامل نجاح المهرجان منذ نسخته الأولى، لاسيما وأنها تضاعف من قيمته وتعد الحافز الأكبر للمشاركة والتفاعل في مختلف السباقات والفعاليات.

ووجه الشكر إلى اللجنة العليا وكل العاملين في تنظيم المهرجان على المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها من أجل مواصلة مسيرة نجاح المهرجان الأغلى والأكبر على نفوس أهل البحر وعشاق التراث البحري الأصيل.

وشدد على أن الجميع فائز في هذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه لا خاسر على الإطلاق، فمجرد المشاركة في مهرجان دلما التاريخي مكسب وشرف لكل شخص.

وأعرب عن ثقته التامة في التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة للمهرجان وكذلك للسباق من أجل مواصلة مسيرة المجد وإظهار الصورة الرائعة التي عكسها المهرجان عن تراث الآباء والأجداد.

ووجه الشكر للشركاء والجهات الداعمة وكذلك رعاة المهرجان، مؤكداً أنهم أحد أهم عوامل النجاح على مدار السنوات الماضية، ودوماً ما يؤكدون أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية لها دور في صون التراث الوطني من خلال مثل هذه المشاركات الفاعلة والبناءة.

فارس المزروعي: «دلما» مفخرة التراث الوطني الأصيل

قال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يأتي استمراراً للمسيرة المباركة التي بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتعزيز الوعي بالقيمة التي يحملها التراث الثقافي الإماراتي، والسباقات البحرية التراثية ورحلات الغوص ومسابقات التراث البحرية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الرامية لصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، والمتابعة الحثيثة من راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودعمه المتواصل لمختلف الفعاليات والمهرجانات التراثية.

وأكد معاليه أن المهرجان يعتبر حدثاً مميزاً للاحتفاء بالتراثي البحري ومسيرتها التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة التي تجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وإشراف المستقبل، مضيفاً أن المهرجان يسعى إلى إعادة إحياء التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهوية الوطنية وتعميق استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف أفراد المجتمع المحلي والمقيمين والسياح بأهمية التراث البحري والجزر الإماراتية، وتشجيع المجتمع لدعم الأسر المنتجة وتحفيز إنتاجية السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان كقناة سياحية ورياضية جديدة وتطوير الفعاليات الشاطئية وتفعيل الجانب التراثي البحري، وإنشاء منصة عائلية واحدة لتكون وجهة سياحية لجميع أفراد المجتمع.

أحمد ثاني الرميثي: «الفخر بماضينا» يتجدد مع «دلما التاريخي»



قال أحمد ثاني مرشد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق: بفخر واعتزاز يسعدنا تنظيم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفي هذه المناسبة، نكرر شكرنا وعميق امتنانا لسموه على الدعم الدائم والمستمر لكافة سباقات التراث البحري، ونؤكد أن رعاية سموه دوماً ما تضاعف من قيمة أي حدث، وتحفز الجميع على المشاركة والتواجد. وأضاف: يمثل مهرجان سباق دلما التاريخي الحدث الأكبر في تاريخ السباقات التراثية بالأرقام، سواء على صعيد الجوائز التي تبلغ 25 مليون درهم، أو على مستوى المسافة التي تصل 125 كلم، وكذلك على مستوى المشاركة التي وصلت إلى 2500 بحار. وأضاف: بكل تأكيد نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية يسعدنا ويشرفنا تنظيم هذا الحدث الكبير، بالتعاون مجدداً مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لنؤكد مجدداً تكاملنا وتعاوننا في سبيل غرس التراث الوطني الأصيل في نفوس الجميع. وأشار إلى أن الجميع سيكون على موعد مع الأنشطة والسباقات المتنوعة التي تعنى بالتراث الوطني ومتاحة لكافة أفراد العائلة في المجتمع، متوجهاً بالشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة والراعية للحدث التراثي الأكبر.

رسالة وطنية

ثمن حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير العام لنادي تراث الإمارات جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في العناية بالتراث البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعريف شعوب العالم بالإرث الحضاري الإماراتي، كما يتجلى في تراث البحر وعراقة التقاليد والخبرات والتجارب التي اكتسبها الإماراتيون من ارتباطهم به.

وأكد الرميثي أن نادي تراث الإمارات ظل ينظم ويشارك في الفعاليات البحرية في المناسبات التراثية الوطنية المختلفة، وذلك في إطار تحقيق رسالته الوطنية والاجتماعية بحفظ ونشر تراث الدولة، مشيداً بالأثر الطيب لمهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية لدى المهتمين بالرياضات التراثية، مؤكداً أن أهمية تنظيم السباقات البحرية تنبع من إسهامها في إبراز التراث البحري الراسخ لدولة الإمارات والاعتزاز به ونشره به وسط الأجيال الحديثة لتظل على تواصل مستمر مع هويتها الوطنية.