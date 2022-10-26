ليما.. الفاعلية المرتفعة



مراد المصري (دبي)



جدد فابيو ليما بدايته التهديفية المتميزة هذا الموسم، بتصدره القائمة في الوصل وله 6 أهداف، بعدما ترجم ضربة جزاء بنجاح في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام اتحاد كلباء 2-2، في «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ووصل ليما إلى «الهدف 135»، في 174 مباراة خاضها في مسيرته في الدوري، بفاعلية متميزة تبلغ 0.77 هدف للمباراة الواحدة.

وتبث العودة القوية لليما روح التفاؤل، وهو الذي غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي بداعي الإصابة، ليشكل إضافة مهمة في الفترة المقبلة، سواءً لـ «الإمبراطور» أو منتخبنا الوطني.

