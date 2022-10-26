«البركان».. اللعب مع الكبار



رضا سليم (دبي)



تخطى عجمان حاجز «المطبات الصعبة»، بالفوز على الجزيرة، في «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي غير مسار «البركان» في جدول الترتيب، ورغم أنه تقدم إلى المركز السابع برصيد 11 نقطة، إلا أنه يتساوى مع الجزيرة «السادس»، ولا يبتعد عن العين «الثالث» إلا بنقطتين فقط، وهو ما يؤكد أن «البرتقالي» تجاوز مرحلة فرق القاع أو النصف الأخير من الجدول، وبدأت مرحلة اللعب مع الكبار، في ظل ثبات المستوى والنتائج، وهي الطموحات التي سبق وأن أعلنها المدرب جوران، بأنه يريد مركزاً أفضل من الموسم الماضي، والذي أنهاه في سابعاً.

ويواجه «البركان» تحديات كبيرة في الجولات المتبقية على نهاية الدور الأول، حيث يواجه البطائح والوصل واتحاد كلباء والظفرة والوحدة ثم شباب الأهلي، ورغم صعوبة اللقاءات المقبلة، إلا أن الحصول على «العلامة الكاملة» في عقر دار «فخر أبوظبي» يمثل حافزاً كبيراً للاعبين بحثاً عن الوصول إلى «المربع الذهبي».

المثير أن «البرتقالي» حقق عدد النقاط نفسه في أول 7 جولات في الموسم الماضي، على عكس الموسم قبل الماضي، والذي كاد الفريق يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث جمع نقطتين من تعادلين فقط، ولم يحقق أي فوز في أول 7 مباريات في الموسم.