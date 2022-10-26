الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قوة «النمور» في «النصف الثاني»

قوة «النمور» في «النصف الثاني»
26 أكتوبر 2022 17:00

 
فيصل النقبي (كلباء)


نجحت استراتيجية الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، بالتغيير الملحوظ في أداء «النمور» خلال الجولات الأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، حتى وصل الفريق إلى «النقطة 11».
وحافظ مجيدي على قوة اتحاد كلباء، خاصة في الشوط الثاني، على وجه التحديد، وخلاله حصد الفريق 7 نقاط أمام الوحدة والظفرة والوصل، وفي «النصف الثاني»، أحرز «النمور» 6 أهداف، الأمر الذي يدل على قوة اللياقة والاستعداد الذهني للاعبين، بواقع هدفين أمام الظفرة والوصل ودبا.

وكسب مجيدي «رهان» اللاعبين الشباب، بمنح الفرصة لكل من ياسر حسن، وأحمد عامر النقبي، وسلطان الزعابي بصفة مستمرة، في التشكيلة الهجومية، وهم من العناصر والمواهب الواعدة.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©