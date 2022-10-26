قوة «النمور» في «النصف الثاني»



فيصل النقبي (كلباء)



نجحت استراتيجية الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، بالتغيير الملحوظ في أداء «النمور» خلال الجولات الأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، حتى وصل الفريق إلى «النقطة 11».

وحافظ مجيدي على قوة اتحاد كلباء، خاصة في الشوط الثاني، على وجه التحديد، وخلاله حصد الفريق 7 نقاط أمام الوحدة والظفرة والوصل، وفي «النصف الثاني»، أحرز «النمور» 6 أهداف، الأمر الذي يدل على قوة اللياقة والاستعداد الذهني للاعبين، بواقع هدفين أمام الظفرة والوصل ودبا.

وكسب مجيدي «رهان» اللاعبين الشباب، بمنح الفرصة لكل من ياسر حسن، وأحمد عامر النقبي، وسلطان الزعابي بصفة مستمرة، في التشكيلة الهجومية، وهم من العناصر والمواهب الواعدة.