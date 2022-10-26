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الرياضي

ألكاسير «المنقذ» مع «الملك»

ألكاسير «المنقذ» مع «الملك»
26 أكتوبر 2022 15:00

 
علي معالي (الشارقة)


يلعب الإسباني باكو ألكاسير «دور المنقذ» مع الشارقة، وبعد أن قاد «الملك» إلى الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بهدفه أمام شباك الوحدة، كرر السيناريو في مباراة البطائح ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بهدف رأسي، أعاد «الملك» إلى الصدارة من «فهود زعبيل».
ويملك «القناص» 6 أهداف حتى الآن، في خطوته الاحترافية الأولى خارج أوروبا، حيث يتزعم قائمة هدافي الشارقة حتى الآن، منها 5 أهداف في الدوري أمام شباب الأهلي وبني ياس وعجمان والجزيرة والبطائح، إضافة إلى هدفه التاريخي أمام الوحدة، لأنه منح الفريق «الكأس الأغلى»، بعد غياب 19 عاماً.
ولم يعد ألكاسير مجرد «ماكينة» لتسجيل الأهداف «الملكية»، بل يملك تمريرات ذهبية أسهمت في تسجيل عدد من الأهداف، أولها في الجولة الثانية أمام بني ياس، وسجل منها لوان بيريرا الهدف الثالث، وفي الجولة الرابعة صنع هدف كايو لوكاس في شباك عجمان، في المباراة التي انتهت بفوز «الملك» 3-2.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
باكو الكاسير
البطائح
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