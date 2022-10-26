126 شوطاً في مهرجان حاكم الشارقة للهجن بالذيد



الذيد (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق صباح غد الخميس مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لسباقات الهجن في ميدان الذيد، وعلى مدى 5 أيام تتنافس المطايا بحثاً عن الناموس في 126 شوطاً، ومعانقة 10 رموز، والفوز بالجوائز القيمة التي تبلغ أكثر من 6 ملايين درهم.

وتدشن الحقايق اليوم الأول على مدار 40 شوطاً، منها 30 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كم، وفي الفتره المسائية 10 أشواط لمسافة 4 كم، يتصدرها شوطان رئيسيان؛ الأول «حقايق أبكار» ويحصل الفائز فيه على كأس حاكم الشارقة ومبلغ 50 ألف درهم، فيما خصص الشوط الثاني للجعدان وجائزتة بندقية و30 ألف درهم.

وعلى هامش المهرجان، تقام القرية التراثية التي ترحب بالضيوف بأهازيجها الجميلة وأماكن التسوق والترفية المتعددة. وأعرب مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، عن شكره وتقديره لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه لنادي الشارقة الذي أصبح منارة تراثية شامخة ومنبعاً للأصالة، ووجّه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي والدوائر الحكومية والبلديات، متمنياً للمشاركين من داخل الدولة وخارجها أياماً سعيدة في هذا الحفل التراثي البهيج الذي يهدف إلى تعزيز وتوثيق عرى المحبة والتعاون بين أبناء الوطن.