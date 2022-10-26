رفعت يؤكد «التوهج» مع «العنابي» بـ «أول بصمة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



واصل المصري أحمد رفعت لاعب الوحدة، توهجه في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث سجل أول أهدافه مع «العنابي» في البطولة، عندما تقدم لفريقه أمام الظفرة في الدقيقة الخامسة، إثر كرة رائعة من تيجالي.

وتعد صفقة رفعت بوابة عودة اللاعب المصري إلى «دورينا»، خاصة أن تألقه يجعل الأندية تتجه إلى مصر لعقد المزيد من الصفقات مستقبلاً.

وتألق رفعت في المباراة التي انتهت لمصلحة الوحدة 4-2، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها نجم «العنابي» الجديد بهذا المستوى، حيث تألق منذ بداية مشواره مع الفريق، قبل ثلاث مباريات فقط، بعدما تم التعاقد معاراً من فيوتشر المصري.

ويتميز رفعت بدقة عرضياته، حيث إنه تصدر قائمة اللاعبين الذين يجيدون العرضيات الدقيقة في الدوري المصري الموسم الماضي، كما أنه واحد من النجوم الذين يجيدون المراوغة، سواء من عمق الملعب، أو من الجهة اليسرى التي يفضل اللعب فيها.

ورغم الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الوحدة بشكل عام، بعد خسارة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة، إلا أنه نجح في العودة بقوة، من خلال «الرباعية» أمام «الفارس»، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، وأن البطولة تدخل ضمن اهتمامات الفريق بقوة بعد خسارة الكأس.