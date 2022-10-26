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الرياضي

«أوفياء العميد» يتحدون «النتائج السلبية»

«أوفياء العميد» يتحدون «النتائج السلبية»
26 أكتوبر 2022 14:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


ضرب «أوفياء العميد»، من جماهير النصر «المثل» على التمسك بالتشجيع المثالي خلف الفريق، في كل الملاعب ومختلف المباريات، رغم تواصل النتائج السلبية لـ «الأزرق» الذي اكتفى بحصد 6 نقاط، حصيلة الفوز في مباراة واحدة أمام عجمان 2-0 في الثانية، مقابل التعادل في ثلاث مع الظفرة 1-1، وخورفكان 0-0، وبني ياس 1-1.
وبات منظر «التشجيع الحماسي»، والتواجد «المقدر» لعدد من «أوفياء العميد»، خاصة في المباريات على «استاد آل مكتوم»، أمراً معتاداً خلال الموسم الحالي، رغم تراجع النتائج، وأسهمت في المقابل مبادرات النادي المتنوعة والمختلفة في ضمان تواجد مستمر لأنصار «الأزرق».
وشملت المبادرات المتنوعة لجذب الجماهير، تخصيص مقاعد تحمل أسماء المشجعين الراغبين في منصات «استاد آل مكتوم»، في الوقت الذي جذبت فيه الجوائز والفعاليات المصاحبة أعداداً مقدرة من جماهير الجاليات والعائلات، علاوة على توفير وسائل المواصلات في المباريات خارج استاد آل مكتوم، بجانب توزيع الشالات والأعلام، فيما يبقى الانتظار لتحسن النتائج «شعار الجماهير»، أملاً في زيادة نسب الحضور والمنافسة على الجوائز المخصصة من «رابطة المحترفين» في كل جولة.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
عجمان
الظفرة
خورفكان
بني ياس
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