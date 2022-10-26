الفوز «خارج القواعد» شعار «السابعة» بـ «المعدل الأعلى»



معتصم عبدالله (دبي)



ارتفعت نسبة الفوز «خارج القواعد» في «الجولة السابعة» إلى 5 مباريات، لتكون أعلى معدل منذ انطلاقة الموسم الحالي 2022- 2023، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما شهدت الجولة فوز بني ياس على دبا 4-1، وشباب الأهلي أمام خورفكان 1-0، وعاد العين بنقاط النصر من ملعب الأخير 3-1، وحقق عجمان فوزاً تاريخياً على ملعب الجزيرة 1-0، فيما استعاد الشارقة صدارة الدوري بتغلبه على مضيفه البطائح 1-0.

في المقابل، حقق الوحدة الفوز الوحيد في الجولة لـ «أصحاب الأرض»، بتفوقه على ضيفه الظفرة 4-2، فيما حسم التعادل الإيجابي الوحيد في الجولة لقاء الوصل أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2 على ملعب «زعبيل».

وعادة ما يمثل الفوز «خارج القواعد»، مؤشراً على الأفضلية، في ظل اللعب أمام جمهور المنافس، وتتصدر فرق الشارقة والوصل والبطائح «الحصان الأسود للدوري»، الواجهة بتحقيقها أعلى معدل انتصارات خارج القواعد في ثلاث مباريات.

وتغلب الشارقة الذي نجح في استعاد الصدارة سريعاً، في 3 من أصل 4 مباريات لعبها خارج ملعبه، على شباب الأهلي 2-0 في الجولة الأولى، وفي الثالثة على مضيفه عجمان 3-2، وفي السابعة أمام البطائح 1-0، مقابل تعادل 3-3 على ملعب الجزيرة في الجولة الخامسة، علماً بأن الخسارة الوحيدة لـ «الملك» في الدوري كانت أمام ضيفه الوصل 0-1 في الجولة السادسة.

وحقق الوصل «المتراجع» إلى مركز «الوصافة»، العلامة الكاملة في مبارياته «خارج القواعد»، بالفوز في مبارياته الثلاث حتى الآن، أمام البطائح 2-1 في الجولة الثانية، والنصر 2-1 في «الديربي» ضمن الجولة الرابعة، والشارقة 1-0 في قمة الجولة السادسة.

واستحق البطائح وصف «الحصان الأسود» في الموسم الحالي، بعدما حصد 9 نقاط من 7 مباريات، وجاءت الانتصارات الثلاثة لـ «الراقي» بالفوز خارج قواعده، أمام اتحاد كلباء 2-0 في الجولة الأولى، وبني ياس 1-0 في الثالثة، والظفرة 2-1 في السادسة، مقابل خسارة واحدة خارج ملعبه أمام مضيفه خورفكان 0-3.

وبعيداً عن فرق الأفضلية في «الفوز خارج القواعد»، تساوت أندية العين، الوحدة، شباب الأهلي، عجمان برصيد فوزين خارج ملاعبها، مقابل انتصار وحيد للجزيرة أمام خورفكان 4-2، ومثله لاتحاد كلباء أمام الوحدة 1-0، وبني ياس 4-1 أمام دبا في الجولة الأخيرة، فيما غاب عن أندية المراكز الأخيرة، النصر، وخورفكان، والظفرة، ودبا الفوز خارج القواعد.

الفوز خارج القواعد «حسب الجولة»



الأولى: 2 مباراة

الثانية: 4 مباريات

الثالثة: 2 مباراة

الرابعة: 3 مباريات

الخامسة: 1 مباراة

السادسة: 3 مباريات

السابعة: 5 مباريات

الفوز خارج القواعد «حسب الأندية»



الشارقة: 3 «شباب الأهلي 2-0، عجمان 3-2، البطائح 1-0»

الوصل: 3 «البطائح 2-1، الوصل 2-1، الشارقة 1- 0»

البطائح: 3 «اتحاد كلباء 2-0، بني ياس 1-0، الظفرة 2-1»

العين: 2 «دبا 2- 0، النصر 3-1»

الوحدة: 2 «البطائح 4-0، العين 3-2»

شباب الأهلي: 2 «دبا 2-1، خورفكان 1-0»

عجمان: 2 «دبا 3-1، الجزيرة 1-0»

الجزيرة: 1 «خورفكان 4-2»

اتحاد كلباء: 1 «الوحدة 1-0»

بني ياس: 1 «دبا 4-1»

النصر: 0

خورفكان: 0

الظفرة: 0

دبا: 0