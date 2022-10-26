العالم يتغزل في «البرغوث» بطل «السهرة السعيدة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أشادت الصحافة الرياضية العالمية، بالنجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بعد الأداء الـ «إكس إكس لارج» الذي قدمه خلال مباراة مكابي حيفا، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدوري الأبطال.

خرجت معظم الصحف بعناوين كبيرة في صفحاتها الأولى للثناء على أداء «البرغوث» الذي سجل هدفين، وصنع مثلهما خلال «حفلة الأهداف» التي سجلها الفريق الباريسي في مرمى مكابي 7-2.

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، أن ميسي قدم أفضل مباراة له منذ أن وطأت قدماه الأراضي الفرنسية في «صيف 2021» ومحا من الذاكرة أداءه الباهت في موسمه الأول مع سان جيرمان.

وفي إسبانيا، أشادت صحيفة «ماركا» بالعرض الرائع الذي قدمه ميسي، مع زميليه البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، وقالت إن الثلاثة لم تأخذهم أي شفقة بالفريق المنافس.

أما صحيفة «آس» فتحدثت عن ميسي القادم من عالم آخر، والذي كان خارج المنافسة في المباراة.

وأضافت أن المباراة هي أفضل مباراة لعبها الثلاثي الهجومي على الإطلاق، مشيرة إلى أنهم سجلوا حتى الآن 85% من أهداف سان جيرمان هذا الموسم.

وفي إقليم كتالونيا معقل برشلونة فريق ميسي السابق، أبدت صحيفة «سبورت» إعجابها الشديد، بما فعله صاحب الكرات الذهبية السبع، وتغزلت في الهدفين اللذين سجلهما قائلة: إنهما «تحفة فنية» حقيقية لنجم «البارسا» السابق.

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فكتبت تقول إن المنافس كان أشبه بـ «ماريونيت» بين أقدام ميسي الذي جعل العالم كله ينسى أداءه الباهت في الموسم الماضي.

ولم يفت الصحيفة الإشارة إلى أن ميسي أقترب كثيراً من كريستيانو رونالدو، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الهداف التاريخي لهذه البطولة، حيث وصل رصيده إلى 129هدفاً، بينما رصيد «الدون» 141هدفاً.

وفي إنجلترا، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن أداء ميسي وزميليه نيمار ومبابى «لا يقاوم»، بينما ذكرت إذاعة الـ «بي بي سي» أن ميسي بهدفيه أصبح أول لاعب يسجل 80 هدفاً في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وفي إيطاليا، قالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» إن ميسي هو بطل «السهرة السعيدة» لسان جيرمان، باستاد «حديقة الأمراء». وفي ألمانيا تحدثت صحيفة «بيلد» عن الدور المؤثر الذي بات يلعبه ميسي مع الفريق الباريسي، وصحوته الكبرى بعد موسم أول باهت.

وفي الولايات المتحدة، أشادت شبكة «أسبن» بموهبة ميسي غير العادية، وتسجيله حتى الآن 11 هدفاً هذا الموسم، في حين أنه كان أنهى الموسم الماضي كله بنفس هذا العدد من الأهداف.

أما في مسقط رأس ميسي بالأرجنتين، فقد أبدت الصحافة ارتياحها الشديد لوصول ميسي قائد منتخب «التانجو» إلى هذا المستوى المطمئن، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بقطر الشهر القادم. ووصفته صحيفة «أوليه» بأنه «قائد أوركسترا»، لفريق لم يخسر حتى الآن تحت قيادة كريستوف جالتييه المدير الفني الجديد، كما وصفت شبكة «تي واي سي» ميسي بأنه «سلاح ناري فتاك».