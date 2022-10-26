شكوك حول مشاركة هالاند أمام ليستر

دورتموند (أ ف ب)

يحوم الشك حول مشاركة النروجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي في مباراة نهاية الأسبوع ضد ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب مدربه بيب جوارديولا.

واستُبدل المهاجم المميز بين الشوطين في مباراة سيتي وبروسيا دورتموند الألماني (0-0)، أمس «الثلاثاء»، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

علّق مدربه الإسباني جوارديولا على تعرض لاعبه الجديد للإصابة: «سنرى.. اليوم كنا مرهقين جداً، عانى هالاند قليلاً من الحمى قبل المباراة، وجواو أيضاً، وتعرض إيرلينج لضربة صغيرة في قدمه ولهذا السبب لم يلعب في الشوط الثاني، لكنه عاد ليجري بشكل طبيعي».

وفي غياب هالاند، أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتعادل أوصل بروسيا دورتموند إلى دور ال16ـ ملتحقاً ببطل إنجلترا.

ويحل سيتي على ليستر السبت ضمن الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني وراء أرسنال، وسجل هالاند 17 هدفاً في 11 مباراة في الدوري بعد انضمامه من دورتموند الصيف الماضي.