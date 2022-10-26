الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شكوك حول مشاركة هالاند أمام ليستر

شكوك حول مشاركة هالاند أمام ليستر
26 أكتوبر 2022 13:15

دورتموند (أ ف ب)
يحوم الشك حول مشاركة النروجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي في مباراة نهاية الأسبوع ضد ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب مدربه بيب جوارديولا.
واستُبدل المهاجم المميز بين الشوطين في مباراة سيتي وبروسيا دورتموند الألماني (0-0)، أمس «الثلاثاء»، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
علّق مدربه الإسباني جوارديولا على تعرض لاعبه الجديد للإصابة: «سنرى.. اليوم كنا مرهقين جداً، عانى هالاند قليلاً من الحمى قبل المباراة، وجواو أيضاً، وتعرض إيرلينج لضربة صغيرة في قدمه ولهذا السبب لم يلعب في الشوط الثاني، لكنه عاد ليجري بشكل طبيعي».
وفي غياب هالاند، أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتعادل أوصل بروسيا دورتموند إلى دور ال16ـ ملتحقاً ببطل إنجلترا.
ويحل سيتي على ليستر السبت ضمن الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني وراء أرسنال، وسجل هالاند 17 هدفاً في 11 مباراة في الدوري بعد انضمامه من دورتموند الصيف الماضي.

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©